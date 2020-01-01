اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تجيب عن 26 سؤالا حول الصيام والإفطار

ساعات قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم، ببركاته وأجوائه الروحانية، والذي ينتظره المسلمون في كل بقاع الأرض من أجل التعبد والتقرب إلى الله، ليغفر لهم ذنوبهم ويستجيب لدعواتهم.

وهناك العديد من الأسئلة التي تدور في أذهان الجميع عن المفطرات والأشياء التي لا تفطر، وهي الأسئلة التي أجابت عنها دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وأجابت دار الإفتاء عن 26 سؤالا من أبرز الأسئلة الشائعة، والتي نرصدها لكم كما يلي:

1- هل يجوز التدخين في نهار رمضان؟

- لا يجوز

2- هل يجوز الجماع في نهار رمضان؟

- لا يجوز

3- هل يجوز مس الحائض للمصحف؟

- لا يجوز

4- متى يجب الإمساك عن الطعام والشراب؟

- عندما ينطق المؤذن "الله" في الله أكبر ببداية أذان الفجر

5- متى ينبغي الإفطار؟

- عندما يتحقق غروب الشمس أو عند سماع أذان المغرب حسب توقيت كل بلد الموثق في النتيجة.

6- هل صيام الجنب صحيح؟

- من كان جنبا ولم يتوفر الوقت للاغتسال، يصوم اليوم، وصيامه صحيح.

7- إذا انقطع الحيض عن المرأة قبل الفجر بوقت لا يسعها الاغتسال هل تصوم؟

- يجب عليها الصوم، وصيامها صحيح.

8- هل يجوز أخذ أدوية منع الحيض في فترة الصيام؟

- جائز بشرط عدم الضرر.

9- هل غسول الأذن من المفطرات؟

- غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب لا يفطر.

10- هل قطرة الأذن تفطر؟

- قطرة الأذن إذا لم يكن بها ثقب لا تفطر.

11- هل قطرة الأنف من المفطرات؟

- قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم تفطر.

12- بخاخة الربو تفطر؟

- تفطر.

13- فرشة الأسنان ومعجون الأسنان من المفطرات؟

- استخدامهما دون أن يتسرب شيء إلى الجوف لا يفطر.

14- خلع الأسنان والضروس من المفطرات؟

- إذا لم يتسرب شيء إلى الجوف لا يفطر.

15- تذوق الطعام باللسان يفطر؟

- إذا تذوق الشخص الطعام دون بلعه لا يفطر.

16- بلع الريق يفطر ؟

- لا يفطر

17- نقل الدم يفطر؟

- لا يفطر

18- هل وضع مرطبات الشفاه يفطر؟

- لا يفطر

19- هل مرطبات البشرة من المفطرات؟

- لا تفطر

20- هل تطهير اليدين بالكحول والمطهرات يفطر؟

- لا يفطر

21- هل المراهم والكريمات تفطر؟

ج- لا تفطر

22- حقن العضل أو الوريد تفطر؟

- لا تفطر

23- هل يجوز للمرأة قراءة القرآن كاشفة الرأس؟

- يجوز

24- هل يجوز لمريض السكر الإفطار؟

- جائز للمرضى الذين يتضررون بصومهم ولا أمل في شفائهم مع إخراج فدية.

25- هل يجوز للمسافر الإفطار؟

-إذا كان مسافرا مسافة تقتضي صلاة القصر، يجوز مع قضاء تلك الأيام.

26- هل يفطر دم الحيض والنفاس؟

ج- يفطر

ونصحت دار الإفتاء، بالمحافظة على الصحة وعلى المواصلات العامة والشوارع نظيفة.