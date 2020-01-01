قبل استطلاع هلال رمضان.. كيف تحدد دار الإفتاء بداية الشهر الهجري؟

03:10 م | الثلاثاء 21 أبريل 2020
استطلاع هلال رمضان

استطلاع هلال رمضان

كتب: فادية إيهاب

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ساعات قليلة تفصلنا على بداية شهر رمضان الكريم؛ إذ يجري استطلاع الهلال غدا الأربعاء 29 شعبان لعام 1441 هجريا، والموافق 22 أبريل 2020، بحسب ما أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك. 

اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ تستطلع هلال رمضان

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه سيجري استطلاع هلال شهر رمضان، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، على أن تعلن النتيجة عبر الصفحة الرسمية للدار على فيس بوك.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان من عدمه.

وإذا جرى التحقق شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة؛ فيعلن رؤية الهلال بالعين المجردة، ويكون الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأول أيام رمضان سيكون الخميس، وإذا لم تثبت الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة شرعًا، فيعلن عدم رؤية الهلال، ويكون الخميس هو المتمم لشهر شعبان، والجمعة أول أيام شهر رمضان. 

كيف يُعرف بداية الشهر الهجري؟ 

ردت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، على مجموعة من الأسئلة حول استطلاع هلال الأشهر العربية، من بينها كيفية حساب بداية الشهر الهجري؛ إذ أكدت أن بداية الشهر تثبت برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم الـ29 من الشهر السابق، فإذا تأكدت رؤية الهلال فقد بدأ الشهر، وإذا لم تتأكد رؤيته فيجب إكمال الشهر السابق 30 يومًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في خصوص شهر رمضان: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ".

وأضافت دار الإفتاء، أن الاعتماد على الرؤية البصرية، هو الأصل شرعًا مع الاستئناس بالحساب الفلكي؛ إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي ينفي ولا يُثبت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه استقلالا بالإثبات؛ حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

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