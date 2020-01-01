إسكندرانية عن مسيرة مجسم الكعبة: عادة سنوية.. بس مكانش فيه طواف

06:51 ص | الجمعة 24 أبريل 2020
إسكندرانية عن مسيرة مجسم الكعبة: عادة سنوية.. بس مكانش فيه طواف

إسكندرانية عن مسيرة مجسم الكعبة: عادة سنوية.. بس مكانش فيه طواف

كتب: عبدالرحمن قناوي

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واقعة غريبة شهدتها محافظة الإسكندرية خلال الساعات الأولى من أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث شهدت شوارع منطقة محرم بك، منذ قليل، مسيرة من العشرات احتفالًا ببداية الشهر الكريم.

وحمل الأهالي خلال المسيرة مجسمًا كبيرًا للكعبة المشرفة، وطافوا به خلال الشوارع، مرددين تكبيرات وتهليلات، بالإضافة إلى هتافات قالوا فيها: "مفيش كورونا.. مفيش كورونا".

ولاقت المسيرة العديد من التعليقات والتفاعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين جاءت تعليقاتهم حاملةً سخرية كبيرة من المسيرة ومنفذيها، في الوقت الذي أكد فيه عدد من الإسكندرانية أن عادة الكعبة عادة سنوية.

وسام واصل، إحدى سكان محافظة الإسكندرية، قالت إن من العادات السائدة في محافظة الإسكندرية، وخاصة في المناطق الشعبية الاحتفال بشهر رمضان المبارك بمجسمات للكعبة المشرفة.

وأضافت لـ"الوطن" أن العادة جرت على صنع فوانيس على شكل الكعبة المشرفة، تختلف أحجامها بين الصغير والكبير، ويعلقها الأهالي في الشوارع والمنازل والمساجد.

ولفتت إلى أن الطواف بمجسم الكعبة هو التصرف الجديد، حيث إنه لم يحدث من قبل أن طاف الأهالي حاملين مجسم الكعبة بالتكبيرات والتهليلات، مؤكدة أنها لا تجد تفسرا منطقيا لهذا التصرف.

وأوضح عبدالفتاح هاشم، أحد سكان محافظة الإسكندرية، أن الفيديوهات بالفعل من منطقة محرم بك في الإسكندرية، حيث يحتفل الإسكندرانية بأول أيام الشهر المبارك.

وأضاف لـ"الوطن" أنها عادة سنوية لسكان المحافظة في أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث يصنعون مجسمًا كبيرًا للكعبة ويعلقونه في أحد الشوارع.

وأبدى استغرابه من أن الأهالي حملوا المجسم وطافوا به، حيث كانوا يكتفون كل عام بتعليقه فقط دون الطواف به في شوارع الإسكندرية.

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