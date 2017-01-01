عصائر تقوي المناعة في رمضان.. بينها "الموز باللبن"

مع قدوم شهر رمضان وتزامنا مع انتشار فيروس كورونا، يحتاج الجسم إلى تناول بعض الأطعمة أو المشروبات التي تقوي الجهاز المناعي لمواجهة الفيروس المسبب لكوفيد 19.

قدمت استشاري التغذية الدكتورة شيري أنسي، بعض النصائح لتقوية الجهاز المناعي في شهر رمضان، مشددة على ضرورة شرب أنواع مختلفة من العصائر تفيد الجسم وتعوضه عما ينقصه، أبرزها مايلي:

الموز باللبن

يحتوي الموز باللبن على نسبة عالية من معدن البوتاسيوم، الذي يحافظ على توازن السوائل.

البرتقال بالجزر

وينصح بتناول البرتقال بالجزر بكثرة في رمضان، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي.

الجوافة باللبن

يحتوي الجوافة باللبن على نسبة عالية من فيتامين سي اللازم لتقوية المناعة، ومعدن البوتاسيوم الذي يحافظ على توازن السوائل بالجسم، وألياف تسهِّل عملية الهضم.

الرمان بالبنجر

يساعد هذا العصير على تنقية الجسم من السموم، ويقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل، وينشط الدورة الدموية.

البلح باللبن

يحتوي مشروب البلح باللبن على مضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية المناعة.