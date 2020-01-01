آذان النوازل في رمضان.. صيغته وما يجب أن تردده عند سماعه

03:46 م | الأربعاء 22 أبريل 2020
أذان النوازل في رمضان

أذان النوازل في رمضان

كتب: رحاب عبدالراضي

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الأوقاف: رفع أذان النوازل هو الأمر الوحيد المسموح به خلال شهر رمضان

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يأتي شهر رمضان هذا العام في ظروف استثنائية، فلا تراويح ولا صلاة جماعة، كما أكدت وزارة الأوقاف، حيث سيكون المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنة، هو رفع آذان النوازل دون سواه، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات، حيث يستمر غلق الزوايا غلقا تاما.

وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام برفع آذان النوازل بجميع المساجد، دون تقصير في ذلك، وأنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات، مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية، منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات. 

ويتسائل البعض عن ماهو آذان النوازل وصيغته، وهو ما أجاب عليه رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشيخ عبدالحميد الأطرش.

آذان النوازل وصيغته

هو الأذان الذي يتم اللجوء إليه في وقت البلاء والأزمات، وسمي "نوازل" نسبة إلى نازلة فيقولون "نزل بنا البلاء" أي حل علينا البلاء، فسمي الأذان بأذان النوازل.

الصيغة الأولى لأذان النوازل: "الأذان كاملا ويتبعه المؤذن بقوله: ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم".

الصيغة التالية: "اللهُ أكبر . اللهُ أكبر . اللهُ أكبر . اللهُ أكبر أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في رحالكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله".

ماذا يقال أثناء آذان النوازل وحكمه

 ترديد الأذان بصفة عامة سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل صاحبه على ثواب كبير والدعاء بعد ترديد الأذان مستجاب. 

وعند سماع المؤذن يقول: "صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم " يجب على المسلم ترديد قول: "لا حول ولا قوة إلا بالله".

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