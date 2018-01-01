أسرة "ستيفن هوكينج" تتبرع بجهاز تنفس العالم إلى أحد مستشفيات بريطانيا

كشفت أسرة عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينج عن تبرعها للجهاز الذي كان يستعمله العالم الراحل للتنفس الصناعي إلى أحد مستشفيات بريطانيا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقالت أسرة هوكينج إنها تبرعت بجهاز التنفس الاصطناعي، الذي كان يستخدمه، للمساعدة في معالجة مرضى المستشفيات المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت لوسي نجلة العالم البريطاني، أن جهاز التنفس الاصطناعي الذي استخدمه والدها قدم لمستشفى "رويال بابوورث" في كامبريدج شرق إنجلترا حيث تلقى رعاية طبية خلال حياته.

وأضافت لوسي، "كمريض يحتاج إلى التنفس الصناعي، كان رويال بابوورث مهما جدا بالنسبة إلى والدي، وقد ساعده في بعض الأوقات الصعبة أدركنا أنه سيكون في طليعة المستشفيات التي تحارب وباء كوفيد-19 وتواصلنا مع بعض أصدقائنا القدامى هناك للسؤال عما إذا كان بإمكاننا المساعدة"، وفقا لفرانس برس.

وكان عالم الفيزياء الشهير قد توفي في 2018، عن عمر ناهز 76 عاما، بعدما كرس حياته لاكتشاف أسرار الكون، رغم معاناته أغلب سنوات حياته من مرض التصلب الضموري العضلي الجانبي، ظل خلالها على كرسي متحرك وكان يتحدث باستخدام أداة للكلام متصلة بجهاز كمبيوتر.

وكان لدى هوكينج بعض المعدات من هيئة خدمات الصحة الوطنية البريطانية، غير أن لوسي أوضحت أن جهاز التنفس الصناعي كان اشتراه والدها.

جدير بالذكر، أن مستشفى رويال بابوورث كان قد زاد قدرته الاستيعابية لمعالجة الحالات الحرجة لمرضى كوفيد-19، الذي أودى بحياة نحو 17 ألف و300 شخص في أنحاء بريطانيا.