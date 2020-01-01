لحظة مذهلة.. فيديو لأطباء ينقذون مريضا بفيروس كورونا من على حافة الموت

رصدت الكاميرات لحظة مذهلة أنقذ فيها فريق من الممرضات والأطباء في مركز سانت جوزيف الطبي، في يونكرز، بولاية نيويورك الأمريكية، بأعجوبة، مريضا بـ كورونا من على حافة الموت.

ويظهر مقطع فيديو ممرضة تضغط بشدة على صدر الرجل المريض بينما يحيط خمسة آخرون يرتدون ملابس واقية كاملة بسرير المريض، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أنهى الأطباء عملهم واستعدوا للذهاب، وبعد لحظات من ذهابهم، أصيب المريض بصدمة في القلب، وتشنجات في ذراعه وصار يهتز وهو على السرير، وبعد فترة وجيزة، تم وضعه على جهاز تنفس صناعي، وتم إنقاذه في الوقت المناسب.

قال الدكتور أنتوني لينو، مدير طب الطوارئ في المركز الأمريكي الذي يقع بالقرب من حدود برونكس ويخدم أحد أفقر الأقسام في أكبر مدن مقاطعة ويستتشستر التي يحاصرها كورونا "نعيش كابوسا، لدينا عدد كبير من المرضى لا يمكن تصديقه، وفي المتوسط يموت شخص واحد كل 10 إلى 12 ساعة".

ولقي أكثر من 900 شخص حتفهم في وستشستر، التي تفشى فيها الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم بشكل مرعب.

وعرف المسؤولون في المستشفى أن الوباء سوف يسحقهم، حيث تفشى كورونا بشكل خاص في السكان الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من جنوب غرب يونكرز، وأحد التحديات الخاصة هو أن العائلات الكبيرة كثيرا ما تعيش معا في منازل صغيرة، مما يجعل من الصعب عزل المرضى.