غدا.. جامعة أكسفورد تبدأ اختبار لقاح كورونا على البشر

يتسارع العلماء من أجل التوصل إلى لقاح يمكنه القضاء على الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم، وبدأوا بالفعل في اتخاذ خطوات على أرض الواقع وإجرا تجارب على البشر بعد انتهاء التجارب الحيوانية.

ومن أبرز الجهات التي تهتم بهذا الشأن وتجري تجارب للتوصل إلى لقاج لـ كوفيد-19، جامعة أكسفورد، إذ وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن الجامعة البريطانية تبدأ اختبار لقاح على متطوعين يوم الخميس، بحسب ما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم عن موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

وأعلنت الحكومة البريطانية عم منحة قدرها 20 مليون جنيه استرليني لفريق من الباحثين في جامعة أكسفورد، يعملون على التوصل إلى لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد، وتنطلق تجاربه الأولى على البشر بعد غد الخميس.

وأكد وزير الصحة مات هانكوك على أن المملكة المتحدة خصصت أموالاً أكثر من أي دولة أخرى في البحث عن اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا التاجي المستجد.