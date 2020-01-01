القادم أسوأ لكنها ليست نهاية العالم.. أشخاص تنبأوا بكورونا بينهم مصرية

تنبؤات عديدة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل بداية ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية بنهاية ديسمبر الماضي، ولكن جميعها توقعت أنها ليست نهاية العالم، وكان أخرهم خبيرة الأبراج المصرية.

وعلى الرغم من التنبؤات العديدة من الأعمال الدرامية، إلا أن هناك 3 أشخاص تنبأوا بكورونا، نرصدهم لكم في التقرير التالي.

خبيرة أبراج تنبأت بكورونا

كانت بسنت يوسف، خبيرة الأبراج، تنبأت في أول العام بحدوث كارثة طبيعية تؤثر على اقتصاديات دول عظمى، وهو ما حدث بالفعل في ظل تفشي كورونا.

وعلقت "يوسف"، على ما تنبأت به بداية العام الحالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، حيث توقعت أن الفترة المقبلة، ستشهد بلدان العالم تغيرات كثيرة، أما بالنسبة للوضع في مصر، فسيظل تحت السيطرة، مناشدة المواطنين بعدم الثقة إذا هدأت الأمور في عدد الإصابات، مؤكدة أنه في نهاية شهر ديسمبر، ستحدث مفاجآت كثيرة، كما أن كورونا ستقلق العالم حتى ديسمبر.

وأختتمت: "اللي هييجي بعد فيروس كورونا، هيبقى حاجة صعبة، وبقول إننا مش هنرجع لحياتنا الطبيعية دي تاني، والزاوية اللي هتحصل في 20 ديسمبر، دي محصلتش من 600 أو 700 سنة، وبعدها كل حاجة في العالم هتتغير، حياة جديدة هتظهر، وهنشوف عالم تانى خالص، وهذا الحدث سيستمر لمدة 20 عاما مقبلاً"، وهذه التنبؤات التي زعمتها خبيرة الأبراج، تشير إلى أن هذا العام، لن يكون نهاية العالم.

بيل جيتس توقع ظهور كورونا قبل عام

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، على أن مؤسس شركة "مايكروسوفت" العملاقة، بيل جيتس، كان قد حذر قبل عام من تفشي وباء قاتل في الصين ناجم عن "سوبر فيروس".

وتوقع "جيتس"، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم"، في كلمة ألقاها قبل أكثر من عام أمام مؤتمر استضافته الجمعية الطبية في ولاية ماساتشوستس، أن يتسبب هذا الوباء الفيروسي في مقتل 33 مليون شخص في جميع أرجاء العالم خلال أشهر السنة الأولى، موضحا أن العالم معرض لخطر انتشار فيروسات مرضية بسرعة فائقة على كوكبنا، وتشديده على ضرورة الاستعداد لمثل هذه الأوبئة، بنفس طريقة الاستعداد للحرب.

واستشهد "جيتس"، بدراسة شاملة أُعدت وكشفت مدى سرعة انتشار مرض جديد، وبيّنت كيف يمكن أن يتفشى وباء محتمل في الصين، بسرعة في جميع أنحاء العالم، ما يؤدي في النهاية إلى مقتل 33 مليون شخص.

وتشير تنبؤات "جيتس"، التي زعم حدوثها في الفترة المقبلة، إلى أن العام الحالي لن يكون نهاية العالم، بما أنه أقتصر عدد ضحايا الوباء في النهاية إلى 33 مليون شخصًا على الرغم من ضخامة العدد المذكور من الضحايا المتوقعة.

"فانجا" تتنبأ بفيروس كورونا

وتعد العرافة البلغارية الشهيرة باسم "بابا فانجا"، أقدم الأشخاص الذين تنبؤا بفيروس كورونا، على الرغم من وفاتها عام 1996، إلا أنها تنبأت بالعديد من الأمور التي حدثت بالفعل رغم فقدانها حاسة البصر، الأمر الذي استدعى تذكرها في ظل تنبؤها بظهور وباء في عام 2020، وهو ما حدث مؤخرًا بتفشي فيروس كورونا.

وتنبأت "فانجا" بالعديد من الأمور في عام 2020، كان من بينها إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمرض غامض، وكذلك توقعت تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعملية أغتيال من داخل الكرملين، بحسب صحيفة "ميرور".

وعلى الرغم من كل هذه التنبؤات المأسوية التي ذكرتها فانجا، بالإضافة إلى الكوارث التي توقعتها في الأعوام المقبلة، إلا أنها زعمت أن نهاية الكون، ستكون عام 5079.