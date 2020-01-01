خبيرة أبراج تتوقع نهاية كورونا: الأسوأ سيأتي بعده

علقت بسنت فهمي، خبيرة الأبراج، على تنبؤها في أول العام بحدوث كارثة طبيعية تؤثر على اقتصاديات دول عظمى وهو ما حدث بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث قالت إن الفترة القادمة ستشهد بلدان العالم تغيرات كثيرة، أما بالنسبة للوضع في مصر فسيظل تحت السيطرة، مناشدة المواطنين بعدم الثقة إذا هدأت الأمور في عدد الإصابات.

وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنه من المحتمل أن ينتهي موضوع كورونا ويعيش العالم أجواء هادئة مدتها شهرين وفجأة الموضوع يظهر بشكل أسوأ من الأول، "عشان كده بقول بلاش نطمن"، مؤكدة أنه في نهاية شهر ديسمبر ستحدث مفاجآت كثيرة، كما أن كورونا ستقلق العالم حتى ديسمبر.

وتابعت: "اللي هييجي بعد فيروس كورونا هيبقى حاجة صعبة وبقول إننا مش هنرجع لحياتنا الطبيعية دي تاني، والزاوية اللي هتحصل في 20 ديسمبر دي محصلتش من 600 أو 700 سنة، وبعدها كل حاجة في العالم هتتغير، حياة جديدة هتظهر، وهنشوف عالم تانى خالص، وهذا الحدث سيستمر لمدة 20 عاما مقبلاً".