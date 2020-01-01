يحتوي على فوائد مذهلة.. نبات "الدمسيسة" وسبب منعه في بعض الحالات

04:27 ص | الأربعاء 22 أبريل 2020
الدمسيسة

الدمسيسة

كتب: منة العشماوي

أخبار متعلقة

أستاذ طب نفسي يوضح تاثير مضادات الاكتئاب على الإصابة بفيروس كورونا

أستاذ طب نفسي يوضح تاثير مضادات الاكتئاب على الإصابة بفيروس كورونا

استشاري طب نفسي: الاكتئاب أصبح ثاني أشهر الأمراض في العالم

استشاري طب نفسي: الاكتئاب أصبح ثاني أشهر الأمراض في العالم

منها الوقوف 3 ساعات.. 10 نصائح لعلاج عسر الهضم

منها الوقوف 3 ساعات.. 10 نصائح لعلاج عسر الهضم

يعالج التهاب المفاصل.. عقار سويسري ينضم إلى قائمة علاج مضاعفات كورونا

يعالج التهاب المفاصل.. عقار سويسري ينضم إلى قائمة علاج مضاعفات كورونا

من بين النباتات الغريبة على مسامع البعض، لكنها تحتوي على فوائد عديدة هي "الدمسيسة"، حيث إنها تستخدم في علاج عدد من الأمراض، ولكن يجب ويفضل أن يكون بإشراف من الطبيب.

وترصد "الوطن" فيما يلي، فوائد الدمسيسة، وطريقة استخدامها وتحذيرات في هذه الحالات، وفقا لمواقع draxe وnatural food series وwebmd.

ما هي الدمسيسة؟

تعد واحدة من عائلة النباتات العشبية المعمرة، حيث تنتمي للفصيلة النجمية التي تحتوي على أزهار صلبة وأوراق تميل للون الأخضر، ومذاق مر ورائحة عطرية مميزة.

فوائد الدمسيسة

- تحسن المزاج وتحمي من الاعلاج التهابات المفاصل.

تعالج الاكتئاب والضغوطات النفسية، كونها تحتوي على مادة "الثوجون"، التي تحفز الجهاز العصبي المركزي، إلا أنها لها أيضا بعض من الأعراض الجانبية.

- تساعد في علاج مرض "كرون".

- تتخلص من مشكلة الديدان المعوية.

- غنية بالعديد من الفيتامينات المفيدة للجسم

- تساهم في علاج مفاصل الجسم وتتخلص من الالتهابات، كما تطرد الماء المتراكم حول المفاصل الملتهبة.

- مفيدة لمن يفقدون الرغبة في الأكل وكونها تزيد من الشهية.

- تعالج تقلصان البطن كما تقضي على الغازات وما يسببه من انتفاخ وإمساك، كونها غنية بالألياف.

- تساعد في علاج عسر الهضم كما تدعم الجهاز الهضمي من زيادة معدلات إفراز العصارة الهاضمة.

- تساعد في علاد انخفاض الرغبة الجنسية لدى الرجال.

- تساعد حالات اضطرابات المرارة.

- تطرد السموم من الجسم.

- تخلص الجسم من الماء الزائد.

- مدرة للبول.

- تطرد البكتيريا الضارة عن الجسم.

- تستخدم في علاج الجروح.

- تحتوي على مضادات الأكسدة مما يجعلها تشرف على كفاءة أداء الجهاز المناعي.

- تعمل على انخفاض درجة حرارة الجسم بحالات الحمى.

طريقة استخدام الدمسيسة

وضع ملعقة من نبات الدمسيسة على كوب من الماء المغلي، وتركه حتى يهدأ ثم يمكن تناوله بعد تصفيته، وهناك طريقة أخرى للاستعمالات الخارجية، من خلال وضع كمادات منها لعلاج اضطربات الكبد أو الجهاز الهضمي، الذي يسبب حكة وطفح في الجلد.

تحذير من استخدام الدمسيسة

من المتعارف عليه، أن أي شيء تناوله بإفراط قد يسبب مشاكل، فيجب استخدام نبات الدمسيسة بكمية مناسبة سواء في الأكل أو الشري على أن تكون خالية من مركب "الثوجون"، ففي حال أنها احتوت على هذا المركب يمكن أن يكون لها بعض الآثار الجانبية نرصدها لكم كما يلي:

- الفشل الكلوي.

- الأرق.

- الشعور بالقيء والغثيان.

- احتباس البول.

- الإصابة بدوار ودوخة.

- نوبات التشنج.

- تقلصات في المعدة.

- زيادة نسبة العطش.

- كما قد يسبب على المدى البعيد، إدمان "الأفسنت" مما ينتج عنه "الهلوسة والتشويش العقلي".

يمنع الدمسيسة على هذه الحالات

- خلال فترة الحمل أو الرضاعة.

- مرضى الحساسية من النباتات.

- تقلل من فعالية بعض الأدوية الخاصة بنوبات التشنج بسبب تفاعلها معهم.

- مرضى الصرع.

الأكثر قراءة

اللقاح قد لا يظهر أبدا.. بشرى غير سارة من "الصحة العالمية" بشأن كورونا

اللقاح قد لا يظهر أبدا.. بشرى غير سارة من "الصحة العالمية" بشأن كورونا

ويجب حماية كبار السن، إضافة إلى ذلك، يجب توفير البنية التحتية الصحية اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة".
خبيرة أبراج تتوقع نهاية كورونا: الأسوأ سيأتي بعده

خبيرة أبراج تتوقع نهاية كورونا: الأسوأ سيأتي بعده

علقت بسنت يوسف، خبيرة الأبراج، على تنبؤها في أول العام بحدوث كارثة طبيعية تؤثر على اقتصاديات دول عظمى وهو ما حدث بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث قالت إن ال
رفض ارتداء الكمامة.. أب يقتل ابنه قبل الخروج من المنزل

رفض ارتداء الكمامة.. أب يقتل ابنه قبل الخروج من المنزل

في واقعة غريبة على الأراضي الهندية، قام رجل بارتكاب جريمة قتل ابنه، بسبب رفضه ارتداء كمامة طبية قبل خروجه من المنزل،  وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تجيب عن 26 سؤالا حول الصيام والإفطار

اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تجيب عن 26 سؤالا حول الصيام والإفطار

هناك العديد من الأسئلة التي تدور في أذهان الجميع عن المفطرات والأشياء التي لا تفطر، وهي الأسئلة التي أجابت عنها دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على تويتر.
تحدثت عنه حنين حسام صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا".. ما هو تطبيق لايكي؟

تحدثت عنه حنين حسام صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا".. ما هو تطبيق لايكي؟

تستعرض "الوطن" فيما يلي، معلومات حول تطبيق لايكي "Likee"، الذي ذكرته فتاة الفيديو حنين حسام