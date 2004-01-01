عفاريت الغبار.. دراسة تكشف ما يحدث على سطح أكبر أقمار كوكب زحل

09:05 م | الثلاثاء 21 أبريل 2020
غبار

غبار

كتب: وكالات

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كشفت دراسة جديدة، عن حركة الغبار على تيتان، أكبر أقمار زحل الـ82، من خلال دوامات تعرف باسم "عفاريت الغبار".

وأشارت الدراسة إلى، أنه إذا كانت هذه الزوابع الجافة تنطلق بالفعل عبر سطح تيتان، فقد تكون المحرك الأساسي للغبار في العالم البعيد، بحسب "روسيا اليوم".

وذكر، مؤلف الدراسة الرئيسي بريان جاكسون، عالم الكواكب في جامعة ولاية بويز في أيداهو، في بيان أن تيتان ربما يشبه المريخ أكثر مما كان يعتقد سابقا.

وتابع "جاكسون": "جو المريخ مترب للغاية، والغبار يلعب دورا هاما في المناخ"، موضحا أن "عفاريت الغبار هي على الأرجح، إن لم تكن الآلية السائدة، واحدة من أهم الآليات لرفع الغبار في تيتان".

كما أوضح، أن الغلاف الجوي لتيتان يعادل مرة ونصف المرة كثافة الغلاف الجوي لكوكبنا، ولا يبدو أنه يستضيف رياحا شديدة وعاصفة، قائلا : "ما لم تكن هناك عاصفة كبيرة تتدفق، فمن المحتمل ألا تكون هناك الكثير من الرياح، وبالتالي قد تكون عفاريت الغبار واحدة من آليات نقل الغبار الرئيسية على تيتان، إن وجدت".

وطبق جاكسون وزملاؤه نماذج الأرصاد الجوية على بيانات تيتان لعام 2005، التي تم جمعها بواسطة مركبة كاسيني الفضائية التابعة لناسا، والتي راقبت القمر مرارا خلال جولتها في نظام زحل من عام 2004 إلى عام 2017.

وأشارت بعض الدراسات في وقت سابق، إلى أن هناك غبارا، من المحتمل أن يكون مكونا من مادة عضوية، ينفجر بنشاط على سطح تيتان.

وأصر الباحثون، على أن ظروف طقس تيتان تبدو مواتية لتشكيل العفاريت الراقصة، وأنها قد تكون المصدر الأساسي لنقل الغبار على القمر الصخري والمجمد، وفي تطبيق نماذجهم، وجد الفريق أن الظروف على سطح تيتان يمكن أن تؤدي إلى نشأة "عفاريت الغبار".

وصرح الباحثون في الدراسة، أن هذا قد يفسر فهمهم للتآكل وكيف توزع الرياح مواد مختلفة على العالم وفي غلافها الجوي.

وأشار الفريق إلى، أن هذا العمل لا يؤكد ما إذا كانت هناك عفاريت غبار على تيتان أم لا، إنه يظهر فقط أن الظروف على سطح القمر يمكن أن تدعم نشأتها، ومع ذلك، في المستقبل غير البعيد، يمكن أن تؤكد البيانات الواردة من مهمة Dragonfly التابعة لوكالة ناسا، التي ستطلقها في 2026 والمتوقع وصولها إلى أكبر أقمار زحل في عام 2034، ما إذا كانت دوامات الغبار هذه تدور بالفعل على القمر أم لا.

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