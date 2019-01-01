باحثون يحذرون: فيروس كورونا تحور إلى 30 سلالة ومضاعفاته خطيرة وقاتلة

02:40 ص | الثلاثاء 21 أبريل 2020
فيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا المستجد

كتب: لمياء محمود

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كشفت دراسة صينية حديثة أن فيروس كورونا المستجد تحور، وأصبحت بعض السلالات أكثر فتكا وانتشرت في جميع أنحاء أوروبا.

وقال فريق من الباحثين الصينيين بجامعة "تشجيانج"، إنه هناك ما لا يقل عن 30 سلالة من الفيروس التاجي، والسلالات التي كانت في الصين كانت من أكثر سلالات الفيروس خطورة وأوسه انتشارا بجميع أنحاء أوروبا ، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية.

وأكد الباحثون أن السلالات الضعيفة من الفيروس المتحور تتجمع إلى حد كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والطفرات التي حدثت بالفيروس تؤثر بشدة على المرضى وقد تؤدي لمضاعفات قاتلة وخطيرة لهم.

وحلل فريق البحث السلالات الفيروسية الموجودة داخل 11 مريضا، ثم اختبروا مدى فعالية الفيروس في إصابة الخلايا البشرية وقتلها، ووجدوا بعض الطفرات الأكثر دموية وشراسة في مدينة تشجيانج، بينما عثروا على طفرات أخرى في العديد من البلدان الأوروبية المتضررة بشدة مثل إيطاليا وإسبانيا ونيويورك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تولد السلالات الأكثر عدوانية ما يصل إلى 270 مرة من الحمل الفيروسي مثل النوع الأقل قوة،ومع ذلك ، فإن بعض الطفرات الأخف كانت موجودة إلى حد كبير في الولايات المتحدة، بما في ذلك ولاية واشنطن ، والتي يمكن أن تكون السلالة التي أغلقت ووهان ، حيث نشأ الفيروس.

وحذر الباحثون من أن الطفرات كانت أكثر اعتدالًا ، فهذا لا يعني انخفاض خطر الوفاة، حيث أصيب مريضان في تشجيانج ، أحدهما في الثلاثين من العمر والآخر في الخمسينات من العمر ، بمرض شديد بعد الإصابة بسلالات أضعف،وعلى الرغم من تعافي كليهما ، احتاج المريض الأكبر إلى العلاج في وحدة العناية المركزة في المستشفى.

واكتشف الباحثون حوالي 30 طفرة في المجموع، حوالي 60 بالمائة منهم ، أو 19 سلالة ، كانوا جدد، والسلالات قد تحتاج إلى جهود مختلفة لمحاربة الفيروس.

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