في الـ3 سنوات القادمة.. رمضان واحتفالات شم النسيم في شهر واحد

قبل 4 أيام من قدوم شهر رمضان المبارك، يحتفل المصريون بعيد شم النسيم بجانب احتفالات المسيحيين بعيد الفصح، ليزين أسبوع واحد بهجة في كافة البيوت المصرية رغم معاناة تفشي فيروس كورونا حول العالم، لكن ماذا عن الأعوام القادمة هل سيحتفل المسلمون والأقباط معا في مناسبتهم الدينية فضلا عن المناسبة التي تجمعهم معا وهي "عيد الربيع"؟

عيد القيامة وشم النسيم يقعان في الفترة من (4 أبريل - 8 مايو)

بالنسبة لعيد القيامة عادة ما يقع في الفترة من (4 أبريل - 8 مايو) من كل عام، وتحديد اليوم يأتي بناء على معادلات رياضية وحسابات فلكية يقوم بها علماء الفلك خلال رصدهم للتقويم الميلادي، بحسب ما أوضحه الدكتور محمد غريب أستاذ الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، لافتا إلى أن الاحتفال بشم النسيم يأتي بعد انتهاء المسيحيين من احتفالاتهم مباشرة ليكون في اليوم التالي لعيد القيامة، بعدما كان يحتفل به في 21 مارس وذلك قبل قرون عديدة.

وخلال فترة الاعتدال الربيعي، كان شم النسيم يقع أحيانا في فترة الصوم الكبير ومدته 55 يوما كانت تسبق عيد القيامة ولما كان تناول السمك ممنوع على المسيحيين خلال تلك الأيام، فقد تقرر نقل الاحتفال به إلى ما بعد عيد القيامة مباشرة، وظل حتى يومنا هذا.

وبالرجوع إلى أعياد المسيحيين وشم النسيم خلال الـ 4 القادمة، وفقا للحسابات الفلكية التي أوضحها الدكتور محمد غريب، خلال حديثه مع "الوطن"، فهي كالآتي:

- سنة 2021 (شم النسيم الاثنين 3 مايو- عيد القيامة الأحد 2 مايو- عيد الفصح السبت 1 مايو).

- سنة 2022 (شم النسيم الاثنين 25 أبريل - عيد القيامة الأحد 24 أبريل - عيد الفصح الأربعاء 20 أبريل).

- سنة 2023 (شم النسيم الإثنين17 أبريل - عيد القيامة الأحد 16 أبريل - عيد الفصح الأحد 9 أبريل).

- سنة 2024 (شم النسيم الاثنين 6 مايو - عيد القيامة الأحد 7 مايو - عيد الفصح الأحد 28 أبريل).

أما بالنسبة لشهر رمضان المعظم، فوفقا للحسابات الفلكية فيبدأ رمضان عام 2022 يوم 13 أبريل، بحسب ما أكده الدكتور محمد غريب، وبذلك سيحتفل المصريون بشم النسيم خلال شهر رمضان، لافتا إلى ان الحسابات الفلكية تأتي بناء على متابعة حركة دوران 3 مجرات حول بعضهم وهم "الشمس والأرض والقمر".

وبما إن معروف وفقا للتقديرات الفلكية أن شهر رمضان في كل عام يسبق بنحو 11 يوما سوء زيادة أو نقصان يوما أو يومين، نوضح في السطور التالية مصير شم النسيم خلال الـ5 سنوات القادمة.

- رمضان 2021 (13 أبريل - 12 مايو).. شم النسيم 3 مايو ويتزامن مع الشهر الكريم

- رمضان 2022 (2 أبريل - 1 مايو).. شم النسيم 25 أبريل ويتزامن مع الشهر الكريم

- رمضان 2023 ( 23 مارس - 20 أبريل).. شم النسيم 17 أبريل ويتزامن مع الشهر الكريم.

- رمضان 2024 ( 11 مارس - 9 أبريل).. شم النسيم 6 مايو لا يتزامن مع الشهر الكريم.

وبما إن عيد القيامة واحتفالات شم النسيم تقع في الفترة ما بين (4 أبريل - 8 مايو)، فبعد عام 2023 سوف لا يتزامن شهر رمضان الكريم مع احتفالات أعياد الربيع لسنوات عدة.