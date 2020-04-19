تخاريف كورونا العلاجية.. من المشروبات الكحولية لبول الإبل

تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في كافة أنحاء العالم، مع عجز الجميع عن التوصل إلى لقاح يقي من الجائحة العالمية حتى الآن، دفع بعض المسؤولين والشركات إلى استغلال الموقف بالترويج لبعض المنتجات والخرافات باعتبارها تحمي من الإصابة بالفيروس.

ونرصد لكم في التقرير التالي، أبرز تخاريف كورونا العلاجية حول العالم حتى الآن.

مسؤول إيراني يتناول بول الإبل للوقاية من كورونا

ظهر مدير الجمعية العلمية لطب الإمام الصادق، مهدي سبيلي، في مقطع فيديو، وهو يشرب بول الإبل، داعيا المواطنين لشربه للشفاء والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، بحسب "سبوتنيك" الروسية.

وأشار "سبيلي" من خلال الفيديو إلى، أن تناول بول الإبل لثلاثة أيام على التوالي يُعد من أفضل طرق الوقاية لفيروس كورونا ولأمراض الرئة بشكل عام.

داروی جدید ضد کرونا طبق روایات اسلامی: شاش شتر. pic.twitter.com/n6W2NDXgFx — رضا حقيقت‌نژاد (@rezahn56) April 19, 2020

وشهد مقطع الفيديو، سخرية كبيرة بين الإيرانيين على مواقع التواصل، حيث حصل على عدد مشاهدات تخطى 34 ألف مشاهدة، بعد مرور ثمانية ساعات فقط على تداوله عبر "تويتر".

مسؤول أفريقي يوزع الكونياك للوقاية من كورونا

وكان عمدة العاصمة الكينية نيروبي، مايك مبوفي سونكو، قد فاجأ الجميع بتوزيع زجاجات مشروب كحولي على الفقراء، قائلا إنه يحمي من فيروس كورونا المستجد، وذلك رغم أن الشركة المصنعة للمشروب والحكومة الكينية انتقدتاه لنشره أسطورة لا أساس لها من الصحة، بحسب "سكاي نيوز".

وأكدت منظمة الصحة العالمية في بيانها، عدم دقة وصحة المعلومات التي جرى تناولها في الفترة الأخيرة، حول دور المشروبات الكحولية في الوقاية من كورونا، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

وصرح ممثل منظمة الصحة، بأن "استهلاك أي مادة كحولية يشكل عدة مخاطر صحية على الإنسان، أما استهلاك كحول الإيثيل عالي القوة (الإيثانول) خاصة إذا جرى غشه بالميثانول فيمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، بما في ذلك الوفاة".

شركة أمريكية تروج لـ"عقار" يعالج كورونا

وقامت إحدى الشركات الأمريكية بالترويج لشائعة وجود عقار يعالج فيروس كورونا، موضحةً، أنه "مقدس" ويعالج كورونا، بالإضافة إلى عدد كبير من الأمراض العالمية، ليقرر القضاء الأمريكي، حظر بيعه.

ومنعت المحكمة الفيدرالية في مقاطعة فلوريدا، العقار الذي وصف بالسحري، بعدما روجت له مجموعة تسمى "كنيسة التكوين"، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي، نقلا عن "corona24".

ويحتوي الدواء الذي روجت له المجموعة على ماء الجافيل الذي يستخدم كمطهر ومبيض في أغلب الأحيان، ومنعت المحكمة بشكل مؤقت بيع المنتج، والذي روج على أنه محلول معدني "عجائبي"، يشفي 5% من الأمراض العالمية، منها السرطان والإيدز والكوليرا بالإضافة إلى كورونا.

كما أوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن المنتج هو محلول كيميائي يتحول عند مزجه بمادة مرافقة له إلى ماء جافيل، حيث أصدرت الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير، في وقت سابق عدة تحذيرات حول المنتج وأضراره، والتي منها الجفاف والغثيان.