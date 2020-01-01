هل تساعد المشروبات الكحولية على الوقاية من كورونا؟ الصحة العالمية تجيب

انتشرت في الآونة الأخيرة، العديد من الأنباء حول ترويج بعض الأشخاص للمشروبات الكحولية على أنها تحمي من الإصابة بفيروس كورونا، وكان آخرها توزيع مسؤول أفريقي لمشروب كحولي على الفقراء، الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية للرد على حقيقة تلك الأقاويل.

وكان عمدة العاصمة الكينية نيروبي، مايك مبوفي سونكو، قد فاجأ الجميع بتوزيع زجاجات مشروب كحولي على الفقراء، قائلا إنه يحمي من فيروس كورونا المستجد، وذلك رغم أن الشركة المصنعة للمشروب والحكومة الكينية انتقدتاه لنشره أسطورة لا أساس لها من الصحة، بحسب "سكاي نيوز".

وقال "سونكو"، في مقطع فيديو وهو يرتدي قناع وجه: "من واقع الأبحاث التي أجرتها منظمة الصحة العالمية ومؤسسات مختلفة معنية بالصحة.. يلعب الكحول دورا رئيسيا جدا في قتل فيروس كورونا أو أي نوع من الفيروسات".

الصحة العالمية توضح.. هل تساعد المشروبات الكحولية على الوقاية من كورونا؟

حذرت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، مما أثير عن هذا الموضوع من شائعات حول المشروبات الكحولية في علاج أو الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت المنظمة في بيانها، عدم دقة وصحة المعلومات التي جرى تناولها في الفترة الأخيرة، حول دور المشروبات الكحولية في الوقاية من كورونا، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

وصرح ممثل منظمة الصحة، بأن "استهلاك أي مادة كحولية يشكل عدة مخاطر صحية على الإنسان، أما استهلاك كحول الإيثيل عالي القوة (الإيثانول) خاصة إذا جرى غشه بالميثانول فيمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، بما في ذلك الوفاة".

حقائق وشائعات متداولة تكشفها منظمة الصحة العالمية

كشفت المنظمة، عن عدة حقائق حول دور المشروبات الكحولية، وأشارت إلى الشائعات أو التي انتشرت حول الموضوع وقامت بنفيها، وفقا لما ذكره موقع "slashgear":

- شائعة: تناول الكحول يدمر الفيروس المسبب "كوفيد 19".

الحقيقة: استهلاك الكحول لن يدمر الفيروس.

- شائعة: شرب الكحول يقوي المناعة ويقتل الفيروس في الهواء المستنشق.

الحقيقة: استهلاك الكحول لن يقتل الفيروس في الهواء المستنشق ولن يطهر فمك وحلقك.

- شائعة: الكحول (البيرة، النبيذ، وغيرهما) يحفز المناعة ومقاومة الفيروس.

الحقيقة: الكحول له تأثير ضار على جهازك المناعي ولن يكون قادرا على مقامة الفيروس.

وذكر الموقع، أن الكحوليات التي تحتوي على نسبة 60% كحول على الأقل يمكن أن تعمل كمطهر للبشرة، لكنها ليست فعالة عند تنولها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.