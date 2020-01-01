بسبب كورونا.. مسؤول أفريقي يوزع الكونياك على الفقراء

07:30 م | الخميس 16 أبريل 2020
كينيا

كينيا

كتب: وكالات

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في واقعة غريبة، قام عمدة العاصمة الكينية نيروبي بتوزيع زجاجات مشروب كحولي على الفقراء، قائلا إنه يحمي من فيروس كورونا المستجد، وذلك رغم أن الشركة المصنعة للمشروب والحكومة الكينية انتقدتاه لنشره أسطورة لا أساس لها من الصحة.

وتداول مايك مبوفي سونكو، المعروف بشغفه بارتداء الحلي الذهبية كبيرة الحجم وارتجال الأغاني من نوع الراب، صورا على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسبوع الجاري، لزجاجات تحمل علامة إحدى الأماكن التجارية المخصصة لبيع الزجاجات الكحولية، وذلك وسط أكياس تمتلئ بالمواد الغذائية والدقيق، وغيرها من السلع الأساسية، بحسب "سكاي نيوز".

وقال "سونكو" الذي ألقي القبض عليه العام الماضي، في مقطع فيديو وهو يرتدي قناع وجه: "من واقع الأبحاث التي أجرتها منظمة الصحة العالمية ومؤسسات مختلفة معنية بالصحة.. يلعب الكحول دورا رئيسيا جدا في قتل فيروس كورونا أو أي نوع من الفيروسات".

وقالت أحد أكبر الشركات في العالم لصناعة السلع الفاخرة للمشروبات الكحولية، والتي تنتج النوعية التي قام عمدة نيروبي بتوزيعها، أن "سونكو" مخطئ، مضيفةً: "أي مشروب من المشروبات الكحولية لا يحمي من الفيروس".

وصرح سايروس أوجونا المتحدث باسم الحكومة، أن العلم لم يثبت حماية الكحول من كورونا، وحذر الساسة من استغلال الجائحة في أغراض دعائية.

والجدير بالذكر، أن الشرطة ألقت القبض على سونكو في ديسمبر الماضي بتهم الفساد، لكنه نفى الاتهامات، وأفرجت السلطات عنه بكفالة.

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