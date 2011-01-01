مزيج ألوان براقة ولامعة.. ناسا تنشر صورا مذهلة لملك الكواكب

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، صورة خلابة تبعد 800 مليون كيلو متر عن كوكب الأرض، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

سطح كوكب المشتري يظهر مزيجا من الألوان البراقة

والصور الجديدة التي التقطتها "ناسا" بواسطة مركبة الفضاء "جونو"، هي للمنطقة الشمالية بكوكب المشتري، أضخم كواكب المجموعة الشمسية، حيث بدا على سطحه مزيجا من الألوان البراقة واللامعة.

ومن اللقطات الخاصة في الصور، الأشرطة الدقيقة المشعة، والتي تشبه قوس قزح، والتي تمتد من أعلى الكوكب لأسفله، فوق مزيج من السحب الدوامية والأعاصير الدوارة، التي رسمت لوحات دائرية على سطح الكوكب.

وقالت ناسا إن الإشعاعات الدقيقة هي جزيئات جوية تطفو فوق الغيوم المضطربة المعروفة بملك الكواكب، ودونت: "العلماء لا يعرفون حتى الآن، بالضبط مما هي مصنوعة تلك الشرائط المشعة أو كيف تتشكل".

ويعتبر المشتري خامس الكواكب بعدا عن الشمس، وأكبر كواكب المجموعة الشمسية، وهو عملاق غازي أطلق عليه الرومان اسم "جوبيتر" وهو إله السماء والبرق عندهم.