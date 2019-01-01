حرارتها مليون درجة مئوية.. ناسا تكشف صورا جديدة للشمس

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن أعلى صور دقة للشمس على الإطلاق والتي تصل درجة حرارتها إلى مليون درجة مئوية.

وأظهرت الصور التي التقطت بواسطة تلسكوب التصوير عالي الدقة "إتش آي – سي"، التابع لوكالة ناسا، أن البقع على سطح الشمس مليئة بشرائط البلازما الساخنة، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وتقدم الصور، التي قام فريق من جامعة سنترال لانكشاير ووكالة ناسا بتحليلها، رؤى الفلكيين حول الغلاف الجوي للشمس، وكانت جوانب الغلاف الجوي للشمس قبل ذلك تتسم بالغموض، وتظهر مظلمة أو فارغة في الغالب، لكن العلماء اكتشفوا الآن أن البقع على سطح الشمس تحتوي فعليا على خيوط من الغازات المؤينة الساخنة، وهي خيوط يصل سمك الواحد منها إلى 500 كيلومتر.

ويستطيع التلسكوب تحديد الهياكل في الغلاف الجوي للشمس بحجم صغير يصل إلى 70 كيلومتر، أو حوالي 0.01 في المئة من حجمه الكلي.

وعلى الرغم من معرفة العلماء بوجود هذه الخيوط، إلا أنهم لا يعرفون سبب نشأتها بالتحديد، هذا إلى جانب سبب تشكلها في الغلاف الجوي للشمس، وكيف يساعدنا وجودها على فهم اندلاع التوهجات الشمسية والعواصف الشمسية التي يمكن أن تؤثر على الحياة في الأرض.

وقال أستاذ فيزياء الطاقة الشمسية بجامعة وسط لانكشاير، روبرت والش، إن الصور تقدم لمحة "فائقة الوضوح" عن نجم مجموعتنا الشمسية لأول مرة، مضيفا "حتى الآن، كان علماء النظام الشمسي يشاهدون بشكل فعال أقرب نجم لنا وفق ’دقة قياسية‘، في حين أن الجودة الاستثنائية للبيانات التي يوفرها التلسكوب ’إتش آي – سي‘ تسمح لنا ولأول مرة بمسح رقعة من الشمس بوضوح عال للغاية، و باستخدام صور إتش آي – سي. نحن نلحظ الأجزاء المكونة التي تشكل الغلاف الجوي للشمس".

وأوضح الباحث توم ويليامز، الذي عمل على بيانات إتش آي – سي، أن الصور تساعد على توفير فهم أكبر لكيفية ارتباط الأرض والشمس ببعضهما البعض.