من الإيبولا إلى كورونا.. 5 أمراض جديدة ظهرت خلال الفترة الأخيرة

خلال السنوات الأخيرة ظهر العديد من الأمراض للمرة الأولى، مثل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الإيبولا، إنفلونزا الطيور، وغيرها من الأمراض القاتلة التي تهدد البشرية.

ويبذل علماء العالم حاليا أقصى جهدهم من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه بعدما تجاوز عدد مصابيه أكثر من مليوني شخص.

وتستعرض "الوطن" فيما يلي، الأمراض التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

- فيروس كورونا المستجد

ظهر فيروس كورونا المستجد لأول مرة في ديسمبر العام الماضي، بمدينة ووهان الصينية، وبدأ في الانتشار بعد ذلك في جميع أنحاء العالم.

ويرجح العلماء أن سبب انتقال الفيروس إلى البشر من الخفافيش التي تباع في سوق ووهان للمأكولات البحرية، حيث تعد من الوجبات الرئيسية لهم.

أعراض المرض

- ارتفاع درجة حرارة المريض وإصابته بحمى.

- السعال الجاف الشديد بشكل مستمر.

- شعور المريض بالاحتقان في الأنف والفم والحلق.

- شعور المريض بضيق في التنفس.

العلاج

حتى الآن لا يوجد علاج لـ"كوفيد 19"، ومازال العلماء يجرون اختبارات وتجارب على بعض العقاقير التي قد تساعد في الشفاء مثل عقار "ريمدسفير".

- فيروس هانتا

أصيب رجل من مقاطعة "يونان" الصينية بفيروس "هانتا" القاتل، وتوفي أثناء وجوده في حافلة متجهة إلى مقاطعة شاندونج في 24 مارس الماضي.

وفيروس هانتا يعرف أيضا باسم "متلازمة الرئة الفيروسية"، وظهر للمرة الأولى في الولايات المتحدة عام 1993، وحددت السبب في الفأر الذي كان يعيش لدى أول حالة ظهرت لديها المرض، وأصاب شابا بمنطقة "فور كورنرز".

أعراض المرض

يتسبب الفيروس في أزمة تنفسية حادة، ويشعر المريض بحمى وقشعريرة، نوبات الصداع وأوجاع العضلات، القيء، أو الإسهال أو ألم في البطن، ثم يصاب بضيق في التنفس وانخفاض كفاءة القلب والوفاة.

علاج المرض

العلاج المناسب هو "أكسجة الدم"، أي التخلص من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الدم وتنقيته ومده بالأكسجين وإعادة ضخه في الجسم مرة أخرى عن طريق آلة معينة تتواجد بالمستشفيات، فيما يعرف باسم الأكسجة الغشائية خارج الجسم "ECMO".

- إيبولا

بعدما غاب لأكثر من 50 يوما، عاد فيروس الإيبولا للظهور مجددا، بعدما أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفاة أول حالة إصابة بفيروس إيبولا في 9 أبريل الماضي.

وقالت السلطات الصحية الإقليمية، إن أعراض فيروس الإيبولا ظهرت على المريض وهو رجل يبلغ من العمر 26 عاما، في 27 مارس الماضي، وتوفي في المستشفى يوم الخميس الماضي.

ماهو الإيبولا؟

تم التعرف على فيروس الإيبولا (الحمى النزفية)، لأول مرة في عام 1976 عندما ظهر في دولتين في آن واحد، إحداهما في يامبوكو، وهي قرية لا تبعد كثيرا عن نهر إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والأخرى في منطقة نائية في السودان.

ويعتبر أصل الفيروس غير معروف، وإن كان هناك بينات الآن تشير إلى أن خفافيش الفاكهة قد تكون من الكائنات المضيفة له.

أعراض الإصابة بالمرض

عادة ما يعاني المريض في بداية المرض من ظهور مفاجئ للحمى والوهن الشديد وآلام العضلات، والصداع والتهاب الحلق، ولكن مع تطور المرض عادة ما يظهر على المصابين القيء والإسهال، والطفح الجلدي، وضعف وظائف الكلى والكبد، وفي بعض الحالات يحدث نزف داخلي وخارجي، ثم الوفاة.

العلاج

لا يوجد حتى الآن علاج مرخّص ومجرّب ضد مرض فيروس الإيبولا، ولكن يُعكف حالياً على تقييم طائفة واسعة من العلاجات التي يُحتمل أن تكافحه، ومنها منتجات الدم وعلاجات جهاز المناعة والأدوية. ولا يوجد حالياً لقاحات مرخصة ضد المرض، بيد أن هناك لقاحين اثنين يُحتمل أن يكافحاه يخضعان لاختبار مدى مأمونية إعطائهما للإنسان، وفقا للموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

- إنفلونزا الطيور

تفشت سلالة مميتة من إنفلونزا الطيور مؤخرا، في عدد من "الديكة الرومية"، بولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية.

ماهو أنفلونزا الطيور؟

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه يمكن أن يصاب الإنسان بالعدوى بفيروسات إنفلونزا الطيور وغيرها من فيروسات الإنفلونزا الحيوانية المنشأ، مثل الأنماط الفرعية لفيروسات إنفلونزا الطيور (AH5N1) و(AH7N9) و(AH9N2)، من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة بالعدوى أو البيئات الملوثة، إلا أن هذه العدوى لا تؤدي إلى الانتقال الفعال لهذه الفيروسات لدى الإنسان، بينما لا تتوفر أي بيانات تشهد على انتقال الإصابة عن طريق الأغذية المطبوخة بطريقة مناسبة.

أعراض المرض

تسبب حالات العدوى بإنفلونزا الطيور لدى الإنسان، الإصابة بأمراض من التهاب الملتحمة الخفيف إلى الالتهاب الرئوي الوخيم وحتى الوفاة، للسلالة الأكثر خطورة، حيث تختلف فترة حضانة المرض وشدة الأعراض والحصيلة السريرية على النمط الفرعي للفيروس المسبب للعدوى، حيث إن (AH5N1) تتراوح حضانته بين يومين حتى إلى 17 يوما، و(AH7N9) حضانته بين يوم واحد و10 أيام.

ويكون للمرض مسار سريري عنيف لدى العديد من المرضى المصابين بالعدوى بفيروسات أنفلونزا الطيور (AH5) أو (AH7N9) ، حيث إن الأعراض الأولية الشائعة هي ارتفاع الحرارة والسعال، وإصابة المسالك التنفسية السفلية بما فيها ضيق النفس، والتهاب الحلق أو الزكام، والإسهال والقيء والألم البطني والرعاف أو النزف اللثوي وألم الصدر في المسار السريري لبعض المرضى.

وتصل مضاعفات العدوى لنقص الأكسجين في الدم والخلل الوظيفي المتعدد الأعضاء وحالات العدوى الجرثومية والفطرية الثانوية، حيث إن معدل الوفاة للإنسان عالية بدرجة كبيرة للفيروسات من النمطين الفرعيين (AH5) و(AH7N9).

علاج المرض

تشير البيانات إلى أن بعض الأدوية المضادة للفيروسات، ولا سيما دواء أوسيلتاميفير، يمكن أن تحد من فترة تنسّخ الفيروس وتحسن الفرص المحتملة للحياة وتجنب الوفاة، وصنفتها الصحة العالمية تحت بند "الفاشية".

- حمى الخنازير الأفريقية

أكدت الصين تسجيل حالتي إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في إقليمين، يوم الأحد الماضي.

واكتشفت حالة الإصابة الأولى بحمى الخنازير الأفريقية في إقليم قانسو، بينما كانت شاحنتان تنقلان 320 خنزيرا إلى مقاطعة منجين، حيث نفقت ثلاثة خنازير.

أعراض المرض

الحمى

السُّعال

التهاب الحلق وانسداد أو سيلان الأنف

احمرار ودموع العينين

آلام الجسم

الصداع

الإرهاق

الإسهال

الغثيان والقي

علاج المرض

هناكَ أربعة عقاقير مضادة للفيروسات معتمَدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يتم وصفها في بعض الأحيان خلال أو يوم أو يومين من الأعراض لتقليل شدتها والحد من خطر حدوث مضاعفات، وهم تاميفلو، زاناميفير، رابيفاب، زوفلوزا.