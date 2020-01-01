11 عرضا جديدا.. مراحل تطور فيروس كورونا منذ ظهوره

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مدينة "ووهان" الصينية، في نهاية ديسمبر الماضي، ظهرت بعض الأعراض الرئيسية التي جرى الكشف عنها، قبل أن تتطور الأمور بظهور أعراض جديدة، اكتشفها بعض الأطباء من خلال ظهورها على بعض المرضى.

ونرصد لكم في التقرير التالي، أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

الأعراض الأساسية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"

- ارتفاع درجة حرارة المريض وإصابته بحمى.

- السعال الجاف الشديد بشكل مستمر.

- شعور المريض بالاحتقان في الأنف والفم والحلق.

- شعور المريض بضيق في التنفس.

مراحل تطور أعراض كورونا

أوضحت منظمة الصحة العالمية، وجود العديد من الأعراض الأخرى أقل شيوعًا، وقد يغفلها الكثيرون، بحسب "روسيا اليوم"، كالتالي:

- أوجاع وآلام.

- سيلان الأنف.

- إسهال.

- التهاب الملتحمة

أوضح أطباء في الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، أن التهاب الملتحمة، قد يكون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لدى بعض الأشخاص.

واعتمد التقييم إلى بيانات جمعها الأطباء الصينيون، والتي تشير إلى أنه تم تشخيص التهاب الملتحمة لدى واحد من 30 مصابا بمرض كورونا، بحسب روسيا اليوم.

- الاضطرابات العصبية والسكتات والنوبات الدماغية

ظهرت أعراض لفيروس كورونا تضرب الجهاز العصبي، ولا سيما الدماغ، وهي الاضطرابات العصبية والسكتات والنوبات الدماغية، لكنها ظهرت على مجموعة صغيرة من مرضى الفيروس، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميريكية.

- التهاب العينين

يعد التهاب العينين من الأعراض الأقل انتشارا، حيث أن أفضل طريقة لوصف الإحساس بحرق العينين، هو مقارنتها بالحكة والتهيج، الذي قد تواجهك إذا كنت تعاني من حمى القش أو الحساسية الأخرى، ويمكن أن يحدث هذا النوع من الحكة والتهيج، عندما تكون بين الضباب الدخاني، والدخان والغبار والعفن وحتى الحيوانات.

ويعد الفرق الوحيد بين هذه الحالات وغيرها، هو حقيقة أن الفيروس هو من يثير هذه الأعراض وليس العوامل الخارجية.

- الصداع

كما نشرت مجلة لانسيت، دراسة أوضحت، أن 8% من مرضى فيروس كورونا المستجد في مدينة "ووهان" الصينية بؤرة الجائحة العالمية، عانوا من الصداع.

- الدوار

ومن الأعراض الأخرى لكورونا، الدوار أو الدوخة، والتي جرى الإبلاغ عنها في بعض الحالات، وذكرت Cleveland Clinic، أن نوبات الدوخة المتكررة، أو نوبات الدوار الشديد أو المفاجئ، يمكن أن تشير إلى خطر صحي أكثر خطورة.

- فقدان حاسة الشم

أصيب عدد كبير من مرضى كورونا في كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا، بفقدان حاسة الشم.

ونظر فريق في King's College London إلى أكثر من 400 ألف شخص، أبلغوا عن أعراض "كوفيد-19"، ووجدوا أن أكثر من 18% من الحالات، أبلغت عن فقدان حاستي الشم أو التذوق.

- طفح جلدي

كشف أطباء الجلدية في النقابة الوطنية لأطباء الجلد ولأطباء الأمراض التناسلية "SNDV"، عن وجود صلة بين حدوث الطفح الجلدي والكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت دراسة، أجراها مجموعة من 400 طبيب أمراض جلدية، أن المصابين لديهم آفات جلدية، وهي طفح جلدي يشبه مرض الشرى في بعض الحالات، وبحسب الأطباء "يمكن أن يكون الطفح الجلدي مؤلمًا"، وفقا لموقع سبوتنيك نقلا عن تقارير "BFMTV".

- الشعور بطنين واهتزاز في جسدهم

يعد ذلك أخر الأعراض المكتشفة حتى الآن، حيث قالت "جريس دادلي"، البالغة من العمر 29 عاما، إنها شعرت بأن بشرتها تفور وتغلي فيما يعرف باسم "البشرة الحساسة"، وبعد 6 أيام تم نقلها إلى مستشفى "كوين" بمدينة رومفورد البريطانية، بعد تأكد إصابتها بالفيروس وظلت بها 10 أيام"، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأكدت "دادلي"، أنها في خلال 24 ساعة فقط، شعرت باهتزاز جسدها والبرد الشديد، إلى حد دفعها لتغطية جسدها بأربع بطانيات، مؤكدة أنها لم تكن تتخيل أن الفيروس أصابها، لأن القشعريرة والاهتزاز ليسا من أعراضه، ولكن خاب ظنها بعد ثبوت إصابتها به، وهي نفس الأعراض التي ظهرت على والدها بعد إصابته بالفيروس، وهي الأعراض التي أكدها بعض المصابين خلال روايتهم لتجربتهم، بعد إصابتهم بالمرض.