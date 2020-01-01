احذر إهمالها.. أعراض يجهلها الكثيرون قد تنذر بإصابتك بكورونا

انتشر فيروس كورونا المستجد، في أنحاء العالم، منذ ظهوره نهاية شهر ديسمبر الماضي بمدينة "ووهان" الصينية، ليجبر الكثيرين على الحجر الصحي للتأكد من عدم الإصابة بالمرض.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، الأعراض الشائعة لفيروس كورونا مثل الحمى والسعال الجاف، بينما يوجد العديد من الأعراض الأخرى أقل شيوعًا وقد يغفلها الكثيرون، بحسب "روسيا اليوم".

وسردت المنظمة الأعراض الأخرى الأقل شيوعا لفيروس كورونا المستجد كالتالي:

- أوجاع وآلام.

- احتقان بالأنف.

- سيلان الأنف.

- التهاب الحلق.

- إسهال.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن 80% من الأشخاص يتعافون من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص.

بينما يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو أمراض الرئة أو السرطان أو مرض السكري، إلى اتخاذ احتياطات إضافية من الإصابة بالمرض.

وتقوم إدارة الصحة الوطنية البريطانية "NHS"، بتوجيه المواطنين لغسل الأيدي كثيرا بالماء والصابون، ويوصى باستخدام معقم اليدين عند عدم توفر الماء والصابون.

وجدير بالذكر، أن العزلة الذاتية هي المفتاح عند العودة من الأماكن الأكثر تضررا بالفيروس، حتى لو لم تظهر أي أعراض.