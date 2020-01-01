"شاهينوفيتش" شاب مصري يدمج PUBG مع كورونا: برج إيفل والأهرامات في لعبة واحدة

الألعاب الإلكترونية على رأسها PUBG، إحدى وسائل الترفيه التي يلجأ إليها البعض، في ظل إجراءات فرض حظر حركة المواطنين، من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، بقرار حكومي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

"شاهينوفيتش" استغل PUBG في ربط فكرتها بفيروس كورونا المستجد

من بين الأشخاص الذين لجأوا للعبة PUBG لأول مرة خلال العزل المنزلي، كان مصمم الجرافيك محمد يسري شاهين، المعروف باسم "شاهينوفيتش"، الذي استغل اللعبة في تصميم مجموعة من الصور، تربط بين فكرة لعبة "بابچي" وفيروس كورونا المستجد.

وحول فكرة التصميمات، قال شاهينوفيتش، إن في لعبة (بابچي) اللاعبون المتواجدون بالمناطق المفتوحة (الشوارع) هم الأكثر عرضة للقتل والخسارة، علي عكس الأخرين المتواجدين بالمنطقة الٱمنة (المنازل)، حيث لديهم الفرصة الأكبر للنجاة والفوز.

ومن هنا استلهم "شاهين" فكرة تصميماته، رافعا شعار "خليك في الأمان، خليك في البيت".

واعتمد شاهينوفيتش، في تصميماته على أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان والبشر مثل كوبري قصر النيل ووسط البلد والأهرامات في مصر، وأشهر الأماكن حول العالم مثل برج إيفل وسور الصين العظيم، ليدمج بها الشكل المعروف عن فيروس "كورونا" بلونه الأخضر.

ولفت المصمم محمد شاهين، إلى أنه استغرق نحو 3 أيام في الانتهاء من تصميماته معتمدا على برنامجي "الفوتوشوب" و"اليستراتور".

وPUBG لعبة أكشن يصل عدد اللاعبين‎ ‎فيها في الجولة الواحدة إلى 100، ‏والهدف منها هو القتال أما الرابح فهو من يصمد حتى نهاية المعركة، ويمكن للاعبين أن يختاروا اللعب منفردين أو في فريق صغير يصل عدد أفراده إلى 4 ‏كحدٍ أقصى، وفي الحالتين الشخص الذي يبقى حياً حتى نهاية المعركة يكون هو ‏الرابح.‏