نصائح وزارة الصحة لشراء وتناول الفسيخ في زمن كورونا

على هامش الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بجميع محافظات الجمهورية على الأسواق والمحال التجارية، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لأعياد الربيع وشم النسيم، قدمت وزارة الصحة والسكان نصائح عند شراء الأسماك المملحة والمدخنة.

وعن النصائح التي يجب اتباعها عند شراء الأسماك المملحة والمدخنة، هي..

- أن تكون من المحال المعروفة والتي تخضع للرقابة وعدم شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل.

- لابد أن تكون الأسماك لحومها متماسكة وترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها

- والتأكد من أن قشور الأسماك لامعة ومتماسكة لا تُنتزع بسهولة

- رؤية عيون الأسماك بارزة تتميز باللمعان، وذات خياشيم حمراء تميل إلى اللون الوردي

- الابتعاد عن شراء الأسماك منتفخة البطن أو التي تنبعث منها رائحة كريهة.

وبخلاف النصائح التي قدمتها وزارة الصحة، في بيان رسمي، هناك مجموعة أخرى أكد عليها، الدكتور محمد عز العرب، استشارى الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، خلال حديثه مع "الوطن"، وهي..

- الوثوق من أماكن الشراء المعروفة، فضلا عن التأكد من كونه له سجل تجاري.

- عند شراء الرنجة والمعلبات التأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية.

- التأكد من أن الفسيخ تم إعداده في براميل خشبية وليست صفيح أو معدنية.

أما عن نصائح تناول الفسيخ والرنجة، فقد أوضحها الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان رسمي، وهي كالآتي..

- عدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة، حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى 17% من وزن هذه الأسماك، والتي قد تسبب أضرارًا شديدة خاصةً للذين يعانون من الأمراض المزمنة وأمراض الكلى، والحوامل، والأطفال.

- الابتعاد عن تناول "سمك الفسيخ" لأنه يمثل خطورة على صحة المواطنين، نظرًا لطريقة تحضيره التي تساعد على نمو نوع من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة لمن يتناولها، فالكثير يعاني من التسمم الغذائي بعد تناول وجبة سمك الفسيخ، كما أنه يضعف الجهاز المناعي للإنسان.