قبل شم النسيم.. نصائح للتأكد من صلاحية "الرنجة والفسيخ"

04:44 ص | الأربعاء 15 أبريل 2020
سوق الفسيخ

سوق الفسيخ

كتب: فادية إيهاب

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الرنجة والفسيخ والأسماك المملحة.. تلك الأكلات هي الأشهر على مائدة المصريين، خلال الاحتفال بشم النسيم، الذي موعده الإثنين المقبل، لذلك نقدم مجموعة من النصائح أمام الجميع، عند شراء تلك الأنواع، للتأكد من صلاحيتها. 

وتلك النصائح، أكد عليها، الدكتور محمد عز العرب، استشارى الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، خلال حديثه مع "الوطن"، وسبق وأن قدمتها وزارة الصحة أمام المواطنين، وهي: 

- الوثوق من أماكن الشراء المعروفة، فضلا عن التأكد من كونه له سجل تجاري. 

- عدم شراء الأسماك المملحة والمدخنة من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل. 

- عند شراء الرنجة والمعلبات التاكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية.

- التأكد من أن الفسيخ تم إعداده في براميل خشبية وليست صفيح أو معدنية.

- ضرورة التأكد من توافر الاشتراطات التالية في الأسماك التي يمكن شراؤها وهي: 

- البطن غير منتفخة ولا تنبعث منها رائحة كريهة

- لحوم الأسماك متماسكة ترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها.

- قشورها لامعة متماسكة لا تنتزع بسهولة.

- عيونها بارزة تتميز باللمعان.

- مراعاة أن يكون لون خياشيم الأسماك أحمر أو ورديًا.

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