احتفالا بشم النسيم.. نصائح عامة عند شراء الفسيخ والرنجة

يوافق الإثنين المقبل، موعد الاحتفال بشم النسيم والذي خلاله يتناول المصريون الأسماك المملحة تحديدا "الفسيخ"، وفي ظل انتشار فيوس كورونا المستجد، نقدم مجموعة من النصائح للجميع عند شراء تلك الأطعمة.

نصائح عند شراء وتناول الفسيخ

وحول النصائح المتبعة عند شراء وتناول الفسيخ والرنجة، أوضحها الدكتور محمد عزالعرب استشارى الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، خلال حديثه مع "الوطن"، وهي كالآتي:

- عدم الشراء في توقيتات الزحام.

- تجنب الزحام قدر الإمكان وترك مسافات آمنة مع الجميع، وارتداء الكمامات.

- الوثوق من أماكن الشراء المعروفة، فضلا عن التأكد من كونه له سجل تجاري.

- عند شراء الرنجة والمعلبات التاكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية.

- التأكد من أن الفسيخ تم إعداده في براميل خشبية وليست صفيح أو معدنية.

- تجنب تناول الفسيخ لأصحاب أمراض ارتفاع ضغط الدم، والقلب، والمصابين بأمراض الكبد، ولمرضى السكر المصابين باعتلال الكلى السكري.

- وبشكل عام يجب عدم الإفراط في تناول الفسيخ للأصحاء، والاعتماد على الليمون وقليل من الخل، بجانب الإكثار من الخضراوات الطازجة لتقليل آثاره الجانبية.