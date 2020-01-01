الطائرات المسيرة.. رواندا تتبع وسيلة مبتكرة لملاحقة مخالفي حظر التجول

اتبعت دولة رواندا وسيلة مبتكرة في فرض إجراءات حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وملاحقة مخالفي القرار.

وتستخدم الحكومة الرواندية، طائرات مسيرة من أجل رصد تحركات المواطنين، وإعلامهم بالتعليمات.

ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فإنه بينما تقف سيارات الشرطة في الشوارع لمراقبة حركة المارة ومعرفة سبب خروجهم رغم الحظر، هناك طائرتين مسيرتين يحلقا في الجو.

وتستخدم الطائرة الأولى في إذاعة تعليمات الحظر التي يجب على المواطنين اتباعها، بينما تقوم الطائرة الثانية برصد حركة المواطنين المخالفين للإمساك بهم.

وجرى رصد عدد من المواطنين المخالفين الذين استخدموا حيلا مختلفة، إذ قامت مرأة بإيهام رجال الأمن بأنها ذاهبة لتسجيل لقاء تليفزيوني، قبل أن يتضح أنها متجهة نحو الكنيسة.

مخالف آخر كان بحوزته رخصة نقل أغذية، قبل أن يكتشف رجال الأمن أنه استخدمها في نقل الخمور.