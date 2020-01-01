منها "الجفاف".. أعراض تنذر بإصابة الأطفال بفيروس كورونا

رغم التشابه الكبير بين أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى الكبار والصغار، إلا أن الأطفال لديهم بعض الأعراض المختلفة التي تنذر بإصابتهم بالجائحة العالمية، لذلك يجب عدم تجاهلها.

وتبدو أعراض الإصابة بكورونا لدى الأطفال خفيفة، وتشمل (الحمى، والسعال الجاف، والتنفس السريع)، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، بحسب "روسيا اليوم".

ولكن هناك علامات أخرى يجب الانتباه إليها وهي علامات (الجفاف)، مثل عدم التبول لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 ساعة، وعدم وجود دموع عند البكاء، أو أن يكونوا أقل نشاطا من المعتاد، وفقا لمراكز صحة الطفل.

وجرى الإبلاغ عن القيء والإسهال في طفل واحد على الأقل بناء على حالات الأطفال المصابين بكورونا في الصين.

كما ذكرت دراسة في مجلة New England Journal of Medicine، أن "الأطفال قد يكونون أقل عرضة للإصابة أو أنهم إذا أصيبوا، فقد تظهر عليهم أعراض أكثر اعتدالا من البالغين".

وذكر باحثون، أن الأعراض قد تبدو مشابهة لأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، ولكن من المرجح أن تؤدي هذه السلالة الجديدة إلى حدوث السعال والحمى.

ويقول الخبراء إنه من غير الواضح لماذا لا يؤثر الفيروس التاجي على الأطفال مثل البالغين، خاصة لأن أجهزة المناعة لدى الأطفال ليست قوية مثل البالغين وتميل إلى المبالغة في رد الفعل.

وقالت الدكتورة ناتالي ماكديرموت، من "كينجز كوليدج" لندن: "يُفترض أن يكون هناك شيء ما يفعله هذا الفيروس كي لا يحفز الجهاز المناعي لدى الأطفال بسهولة، ولكن ما هو هذا الشيء، ما يزال غير واضح".