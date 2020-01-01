6 نصائح للتغلب على ملل العمل من المنزل

06:18 م | الجمعة 17 أبريل 2020
العمل من المنزل

العمل من المنزل

كتب: منة العشماوي

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رغم أن الكثير من الموظفين كانوا يشتكون من ضغط العمل داخل الشركات، قبل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ويتمنون الحصول على إجازة لعدم التعامل مع الآخرين، إلا أن معظمهم الآن يعانون من العمل داخل المنزل ويرغبون في التعامل مع الزملاء، بعد منح المؤسسات فرصة العمل من البيت ما جعلهم يشعرون بملل وخاصة بعد حظر التجوال الذي فرضته الدولة لتفادي الإصابة بالفيروس التاجي القاتل ومنعهم من النزول.

ويُقدم مصطفى خليفة استشاري تطوير الأعمال لـ"الوطن"، نصائح لكيفية التغلب على الملل في المنزل وضغط العمل كون هناك الكثيرين الذين يعملون داخل المنزل لساعات طويلة كالتالي:

النوم

الاستغراق في النوم بعدد ساعات كافية لإعطاء الجسم الاكتفاء المناسب، وبذلك يمتلك الشخص طاقة ويشعر براحة نفسية من ضغط اليوم السابق.

الرياضة

ممارسة الرياضة في المنزل قبل البدء في مهام العمل بشرط أن لا يصل الأمر للتعب والإرهاق.

الطعام

تناول وجبة تحتوي على الفيتامينات والعناصر التي يحتاجها الجسد لتعطيك طاقة ولا تتناول طعام دسم ولكن احرص أنك تشعر بالشبع حتى لا تفكر في ذلك ويزيد من الضغط النفسي.

الراحة

عليك الحصول على "بريك" كل مدة طويلة للاسترخاء حتى وإن كان لمدة 10 دقائق فقط حتى تستطيع الفصل وحاول الابتعاد عن المكان التي تجلس فيه لأداء مهامك في المنزل.

ميعاد العمل

توقف عن العمل في حالة انتهاء ميعادك المتعارف عليه ولا تضغط على نفسك فيمكنك استكمال مهامك في اليوم التالي.

المشاكل السلبية

ابتعد عن الحديث عن المشاكل السلبية مع أصدقائك أو أسرتك أو أي شخص لأن ذلك سيجعلك في حالة سيئة.

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