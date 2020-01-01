4 نصائح لتجنب الخمول أثناء عملك من المنزل

05:26 ص | الإثنين 30 مارس 2020
العمل من المنزل

العمل من المنزل

كتب: رامي مصطفى

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في ظل الانتشار المخيف لفيروس كورونا المستجد، اضطر العديد من الموظفين حول العالم للبقاء في منازلهم والعمل من بُعد عن طريق شبكات الإنترنت.

العمل من المنزل قد يكون له بعض المميزات أبرزها توفير الوقت والنفقات والجهد التي يحتاجها الذهاب إلى مقر العمل، إلا أن هناك سلبيات أخرى يسببها ولعل أبرزها الشعور بالممل وفقدان النشاط والشغف.

منظمة الصحة العالمية حرصت على توجيه 4 نصائح للعاملين من المنزل، عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، في إطار تشجيعها للجميع بالبقاء في المنزل، والتي جاءت كالتالي:

خطوات عليك اتباعها أثناء العمل من المنزل

نصحت منظمة الصحة العالمية، العاملين في المنزل بأخذ استراحة كل نصف ساعة، والقيام بأحد تلك الأنشطة:

- الصعود والهبوط على السلم من أجل تنشيط الدورة الدموية وتجديد نشاط جسدك.

- القيام ببعض التمارين الرياضية وتمديد العضلات.

- الرقص على الموسيقى بضع دقائق، حيث يساهم ذلك في تحسين مزاجك وتجديد نشاط جسدك وعقلك.

- البحث من خلال الإنترنت على أشياء وأمور بعيدة عن عملك، بهدف التلسية وإعطاء نفسك قسطًا من الراحة.

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