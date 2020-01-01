كونياك وساونا وفودكا وقناع على شكل الفيروس.. طرق غريبة لمواجهة كورونا

يبدو أن عدم قدرة العالم على اكتشاف علاج فعال لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حتى اللحظة فتح المجال أمام ظهور طرق غريبة لمواجهة انتشار الفيروس الذي تحول إلى جائحة عالمية، فمن تجاهل رئيس دولة للمرض والدعوى لمواجهته بالعمل إلى توزيع الخمور وشرب الكحول للوقاية منه اللجوء للأشباح، جميعها طرق غريبة ظهرت لمواجهة كورونا.

في كينيا، وبالتحديد في العاصمة نيروبي، وزع عمدة المدينة زجاجات مشروب كحولي على الفقراء، قائلا إنه يحمي من فيروس كورونا المستجد، وذلك رغم أن الشركة المصنعة للمشروب والحكومة الكينية انتقدتاه لنشره أسطورة لا أساس لها من الصحة.

وتداول مايك مبوفي سونكو، المعروف بشغفه بارتداء الحلي الذهبية كبيرة الحجم وارتجال الأغاني من نوع الراب، صورا على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسبوع الجاري، لزجاجات تحمل علامة إحدى الأماكن التجارية المخصصة لبيع الزجاجات الكحولية، وذلك وسط أكياس تمتلئ بالمواد الغذائية والدقيق، وغيرها من السلع الأساسية.

وقال "سونكو" الذي ألقي القبض عليه العام الماضي، في مقطع فيديو وهو يرتدي قناع وجه: "من واقع الأبحاث التي أجرتها منظمة الصحة العالمية ومؤسسات مختلفة معنية بالصحة.. يلعب الكحول دورا رئيسيا جدا في قتل فيروس كورونا أو أي نوع من الفيروسات"، وهو الأمر الذي نفته الشركة المصنعة للنوع الذي وزعه العمدة.

عمدة نيروبي يوزع كونياك ورئيس بيلاروسيا ينصح بالفودكا وقرية إندونيسية تنشر أكفان لتخويف الناس

الكسندر لوكاشينكو، رئيس دولة بيلاروسيا، لا يؤمن بالأساس بخطورة فيروس كورونا المستجد، حيث سسخر منه عدة مرات، مطالبًا شعبه بمواجهته عن طريق تعريض أنفسهم للساونا وصدمة أجسامهم بها، ثم شرب الفودكا لتسميم الفيروس والنزول إلى العمل وعدم المكوث بالمنزل.

لوكاشينكو الذي يصف ما يحدث في العالم من قرارات الإغلاق وحظر التجول بالهذيان، لم يكتف بنصائحه، حيث ظهر يمارس لعبة هوكي الجليد وسط حشد كبير، وهي اللعبة التي يحبها وينصح بها كواحدة من الطرق التي يمكن مواجهة الفيروس من خلالها.

إيران التي تعاني من انتشار الفيروس بشكل مكثف، ظهرت بها واحدة من الطرق الغريبة التي حاول من خلالها السكان مواجهة الفيروس، حيث قتل 27 شخصا وأصيب أكثر من 220 آخرين نتيجة تسممهم بكحول الميثانول، الذي انتشرت شائعات أن تناوله يقتل فيروس كورونا المستجد.

كما نشرت قرية كبوه الإندونيسية أشباحا على هيئة كفن مرتدية الزى الأبيض لتخيف المارة ثم تختفى، على أمل أن تنجح الخرافات القديمة فى إبقاء السكان فى منازلهم لحمايتهم من الإصابة بالفيروس، حسث قال أنجار بانكانينجتياس قائد فريق شبان القرية الذين نسقوا مع الشرطة بشأن المبادرة: "أردنا أن نكون مختلفين ونشكل أثرا رادعا".

وفي الهند، ارتدى رجل شرطة في الهند خوذة فريدة من نوعها على شكل فيروس كورونا خلال عمله،حيث ومارس الشرطي راجيش في مدينة تشيناي، عمله من خلال توقيف السيارات، وحث المواطنين على البقاء في المنزل، في ظل إغلاق البلاد لمدة 21 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا.