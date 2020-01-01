حكاية مباراة.. حازم إمام يقود الزمالك لحصد بطولة السوبر الأفريقي

تتويج الزمالك بلقب دوري أبطال أفريقيا، زاد الضغوطات على الفارس الأبيض من أجل حصد لقب السوبر الأفريقي عام 2003 أمام نظيره الوداد المغربي، خاصة في ظل إقامة المباراة على استاد القاهرة، الأمر الذي دفع لاعبي القلعة البيضاء لتقديم مباراة تاريخية بقيادة نجمهم حازم إمام الملقب بالإمبراطور، والثعلب الصغير الذي حمل شارة القيادة في ذلك اللقاء المهم.

بركان هجومي من الفريق المغربي أخمده الزمالك بهدف مبكر

شهدت المباراة حذرا كبيرا من كلا الفريقين في بدايتها، حيث شهد تسديدة ضعيفة من محمد مديحي من خارج منطقة الجزاء انتهت بين أحضان الحارس عبدالواحد السيد، ليرد عليها حازم إمام بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الفريق المغربي.

وكاد رضوان العلالي، أن يقص شريط أهداف المباراة لصالح الفريق المغربي، لكن تسديدته الأولى علت مرمى الزمالك، قبل أن يتألق عبدالواحد السيد في التصدي للتسديدة الثانية، بعد انفراد تام من "العلالي".

هجوم الفريق المغربي استمر، بعد ركلة ركنية خطيرة، قابلها لاعب الوداد برأسية قوية أنقذها مدافع الزمالك من على خط المرمى برأسية، لتخرج لركلة ركنية جديدة تمكن دفاع الفارس الأبيض من إخراجها.

هجمات الوداد المغربي المتتالية استفزت لاعبي الزمالك كثيرًا، ليكشروا عن أنيابهم الهجومية بهدف مبكر في الدقيقة 28، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عن طريق محمد عبدالواحد، لتسكن أقصى اليمنى للحارس المغربي طارق الجرموني.

الزمالك يستحوذ على باقي أحداث الشوط الأول

واستحوذ الزمالك على باقي مجريات الشوط الأول، كادت تسفر عن الهدف الثاني لولا تصدي "الجرموني" لقذيفة جديدة من محمد عبدالواحد، أتبعها عبدالحليم علي بتسديدة بعيدة عن المرمى رغم التمريرة الساحرة من حازم إمام.

وتمكن الزمالك من الحفاظ على نظافة شباكه في باقي أحداث الشوط الأول، لينتهي بنتيجة 1-0 لصالح الفارس الأبيض.

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الزمالك ينهي أحلام الوداد في أقل من 5 دقائق

وشهد الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، انحصار الكرة في منتصف الملعب دون تشكيل خطورة خبيرة على مرمى الفريقين، قبل أن يضرب الزمالك بالهدف الثاني في الدقيقة 61، بعد تمريرة رائعة من أحمد صالح خلف دفاعات الفريق المغربي إلى عبد الحليم علي، الذي مررها بدوره إلى حازم إمام، ليسكنها الثعلب الصغير في الشباك الخالية من حارسها بنجاح.

وفي الدقيقة 65، تمكن عبدالحليم علي من إنهاء أحلام الوداد في العودة بنتيجة المباراة، بتسجيل الهدف الثالث، بعد تمريرة رائعة من جمال حمزة، ليراوغ مدافع الفريق المغربي ويسكنها الشباك بنجاح.

هدف الوداد لم ينقذه من الخسارة

ونجح جيلوم داسادي في تقليص النتيجة للوداد في الدقيقة 73، بعد مجهود فردي رائع داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسكنها الشباك بنجاح بتسديدة لم يتمكن عبدالواحد السيد من التحرك للتصدي لها.

وقام كارلوس كابرال، المدير الفني للزمالك بالدفع بشيكابالا بدلا من جمال حمزة في الدقيقة 78، قبل أن يجري التبديل الثاني بخروج حازم إمام ونزول كمونة في الدقيقة 82 لتأمين النتيجة، خاصة في ظل الأداء الكبير الذي قدمه الثعلب الصغير بالرغم من الشكوك التي كانت تدور حول عدم قدرته على خوض المباراة قبل بدايتها بسبب الشعور ببعض الآلام في ركبته.

وباءت جميع هجمات الفريق المغربي بالفشل في ظل تألق عبد الواحد السيد في الدقائق الأخيرة من المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3-1، ويتوج بلقب السوبر الأفريقي.