حكاية مباراة.. ليلة تعطيل الفراعنة لرياح الطواحين الهولندية بالمونديال

توقعات كبيرة من جميع متابعي الساحرة المستديرة بخسارة المنتخب المصري أمام العملاق الهولندي قبل إنطلاق مباراة الجولة الأولى في بطولة كأس العالم عام 1990، ولكن سرعان ما نجح دفاع الفراعنة في إيقاف خطورة الطواحين الهولندية، ليقدموا مباراة تاريخية لن تمحى من ذاكرة عشاق الكرة المصرية.

بداية المباراة

بدأت المباراة بحذر كبير من كلا الفريقين، حيث شهد أول 10 دقائق تسديدتين فقط من جانب منتخب هولندا عن طريق الثنائي ووترس، وفرانك ريكارد، لكن الكرة مرت بعيدًا عن مرمى الحارس أحمد شوبير في كلا الهجمتين.

وانحصرت الكرة كثيرًا في منتصف ملعب المباراة، قبل أن ينقذ شوبير الفراعنة من كرة خطرة من أمام رود جوليت، بعدما خرج على مشارف منطقة الجزاء وشتت الكرة بعيدًا عن مرماه.

ورد الفراعنة بهجمة خطيرة، بعد عرضية متقنة للنجم أحمد الكاس داخل منطقة الجزاء، لكن الأخير سقط داخل منطقة الجزاء، وسط تدخل قوي من الدفاعات الهولندية التي تمكنت من إخراج الكرة بنجاح.

هجمة المنتخب المصري سرعان ما استفزت هجوم هولندا، ليرد "جوليت" برأسية قوية جاورت القائم الأيسر للحارس أحمد شوبير، ليرد أحمد الكاس بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للحارس بروكيلين.

وبعد مرور نصف ساعة من المباراة، كاد ماركو فان باستن أن يهز شباك الفريق المصري بركلة مزدوجة، علت عارضة مرمى المنتخب المصري، أتبعها رونالد كومان بتسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة، تألق شوبير في التصدي لها ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

هولندا تضرب بهدف مبكر في الشوط الثاني

بداية قوية من المنتخب المصري بتسديدة صاروخية أحمد الكاس من خارج منطقة الجزاء، لكن تسديدته مرت بجوار القائم، ليكررها مجددًا بتسديدة على الطائر من على مشارف منطقة الجزاء، تألق بروكيلين في التصدي لها بصعوبة ليخرجها لركلة ركنية.

وكاد جمال عبد الحميد، أن يفتتح التسجيل للفراعنة، بعد عرضية متقنة من أحمد رمزي قابلها جمال برأسية قوية، تصدى لها حارس المنتخب الهولندي على مرتين، قبل أن يهدر حسام حسن فرصة هدف محقق بتسديدة غريبة بعيدة عن المرمى.

هجمات الفراعنة المتتالية استفزت هجم المنتخب الهولندي، الذي رد بقوة بهدف مبكر في الربع ساعة الأولى من بداية الشوط الثاني، بعدما افتك لاعبي هولندا الكرة من إسماعيل يوسف في منتصف الملعب، لتمرر طولية إلى فان باستن، الذي قام بدوره بإرسال كرة عرضية، قابلها ويليم كيفت بتسديدة بوجه القدم عانقت شباك المنتخب المصري في الدقيقة 58.

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الفراعنة تعطل رياح الطواحين الهولندية

وأنحصرت المباراة في منتصف الملعب، ليضطر محمود الجوهري، مدرب المنتخب المصري، بالدفع بالثنائي عادل عبد الرحمن، ومجدي طلبة بدلا من جمال عبد الحميد وأحمد رمزي.

وسرعان ما نجحت تغيرات الجوهري بتشكيل خطورة، حيث أهدر مجدي طلبة فرصة هدف محقق، بعد عرضية من إبراهيم حسن، قابلها "طلبة" بتسديدة قوية على الطائر بقدمه اليسرى لكنها خرجت بعيدًا عن المرمى.

وتمكن حسام حسن من استغلال تمريرة طولية، لينفرد على إثرها بالحارس بروكيلين، ليظطر كومان لارتكاب خطأ ضده، ليحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الفراعنة، نفذها مجدي عبد الغني بنجاح في الدقيقة 83، ليدرك هدف التعادل للمنتخب المصري.

وأهدر جوليت فرصة هدف محقق قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، بتسديدة بعيدة عن المرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليحصد الفراعنة أولى نقاطه بالمونديال في مفاجاة من العيار الثقيل أمام أحد المنتخبات المرشحة للظفر باللقب.