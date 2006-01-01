حكاية مباراة.. حسام حسن يقود هجوم الفراعنة لفوز ساحق في أمم أفريقيا

انتقادات لاذعة طالت حسن شحاته المدير الفني السابق للمنتخب المصري، بسبب استدعائه للمهاجم حسام حسن، ضمن قائمة الفراعنة المستدعاة لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2006، بسبب بلوغه عمر الـ38 عامًا، في ذلك الوقت، بحسب "ترانسفر ماركت".

وازدادت الظغوط على المنتخب المصري، في ظل بلوغه دور الثمانية، خاصة في ظل إقامة البطولة على أرضه ووسط جماهيره، ليصطدم مع نظيره الكونغولي العنيد، ليرد خلالها حسام حسن على منتقديه بهدف في الشباك الكونغولية.

بداية نارية من الكونغو ورد سريع من الفراعنة

بدأ المنتخب الكونغولي المباراة بهجمة مباغتة، بعد تسديدة قوية من مهاجمه لوالوا من خارج منطقة الجزاء، علت مرمى عصام الحضري بقليل، وذلك بعد مرور 13 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

رد الفراعنة جاء سريعًا، بالعديد من الهجمات بدأت بتسديدة محمد بركات التي جاورت مرمى الفريق الكونغولي، ثم تسديدة قوية من حسام حسن من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ببراعة في الدقيقة 14، اتبعها بتصويبة أخرى في الدقيقة 24، أنتهت بين أحضان الحارس الكونغولي.

وكاد المنتخب الكونغولي يخطف هدف التقدم في الدقيقة 27، بعد توغل ناجح من لوالوا ليمرر كرة عرضية إلى زميله الذي أطاح بالكرة عاليًا خارج مرمى الفراعنة، رد الفراعنة جاء قويًا بعد الحصول على ركلة جزاء، نفذها أحمد حسن بنجاح في الدقيقة 33، معلنًا عن تقدم المنتخب المصري.

حسام حسن يرد على منتقديه بأول أهدافه بالبطولة

وتمكن حسام حسن من الرد على منتقديه بإحراز اولى أهدافه في البطولة والهدف الثاني للفراعنة في المباراة، بعد تمريرة عرضية رائعة من عمرو زكي، أنفرد على أثرها "حسام" بحارس الكونغو ليسكنها الشباك بنجاح، في الدقيقة 41 من زمن المباراة.

وقلص منتخب الكونغو النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل عبد الظاهر السقا هدف الفريق الكونغولي الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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المنتخب المصري يواصل التألق في الشوط الثاني

وواصل المنتخب المصري ضغطه في الشوط الثاني، حيث أهدر حسام حسن فرصة تسجيل الهدف الثالث بغرابة أمام المرمى، ليرد الكونغو بهجمه خطيرة كادت تسفر عن هدف التعادل بعد خطأ ادح من الحضري في التمرير، لكنه سرعان ما عاد وصصح خطأه بالتصدي للتسديدة ببراعة.

وكاد عماد متعب يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 53، لكن تسديدته مرت أعلى العارضة، أتبعها طارق السعيد بتسديدة صاروخية تألق حارس الونغو في التصدي لها.

ونجح المنتخب المصري في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 53، بعد تسديدة رائعة من عماد متعب من داخل منطقة الجزاء، عقب ظغط كبير من عمرو زكي على مدافعي الكونغو تسبب في خطأهم بإيصال الكرة لمتعب.

هجمات متتالية من الكونغو لإدراك هدف التعادل، لكنها أصطدمت ببراعة عصام الحضري وصلابة دفاع المنتخب المصري، ليرد عليها متعب برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى المنتخب الكونغولي في الدقيقة 69.

وكاد المنتخب الكونغولي أن يقلص نتيجة المباراة في الدقيقة 77، من خلال تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لكنها أصطدمت بالعارضة، ليخرجها دفاع الفراعنة.

واختتم أحمد حسن رباعية المنتخب المصري في الدقيقة 88، بعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة، سكنت شباك الفريق الكونغولي، لينتهي اللقاء بتأهل الفراعنة للدور نصف النهائي.