الوسواس القهري وفيروس كورونا.. أطعمة تجعلك تتخلص من القلق

منذ انتشار فيروس كورونا، انتاب الخوف الكثيرين وأصبح لديهم هوس بالنظافة والخوف من الجراثيم أكثر من المعتاد لديهم.

وللتغلب على الخوف والوسواس القهري، هناك بعض الأطعمة التي يُنصح بتناولها ضمن روتين الغذاء اليومي لتخفيف حدة هذه المخاوف:

الحبوب الكاملة

احتواؤها على فيتامينات "ب" التي تحسن من وظائف الأعصاب، يجعلها الأنسب للوسواس القهري، لذلك يُنصح باختيار الخبز الأسمر بدلاً من الأبيض، والأرز البني والقمح الكامل والشعير والشوفان.

يقلل الحليب ومنتجات الألبان قليلة الدسم قلق الوسواس القهري، وتسهيل النعاس في المساء، وزيادة جودة وعمق النوم.

الخضروات والفواكه مصدر رائع لفيتامين "سي" الذي يساعد على تقليل أعراض القلق لدى الإنسان.

الأطعمة الغنية بدهون أوميجا 3، مثل الأسماك وبذور الكتّان.

وتوجد هذه الدهون في السلمون والمكاريل والسردين والتونة، وفي مكسرات أخرى غير الجوز ولكن بنسبة أقل، كما توجد في الأفوكادو.