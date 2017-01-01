بعد واقعة "الطالبة شهد".. مشاهير أصيبوا بالوسواس القهري

الوسواس القهري هو شكل من أشكال الاضطرابات النفسية المرتبطة بالقلق، تتعلق بوجود أفكار ومخاوف غير منطقية (وسواسية) تؤدي إلى تكرار بعض التصرفات إجباريًا (قهريا)، ما يعوق الحياة اليومية.

وتردد هذا المرض على نحو واسع في مصر بعد إعلان النيابة العامة أن انتفاء الشبهة الجنائية في واقعة العثور على شهد كمال المعروفة إعلاميا بـ"الطالبة شهد" والتي جرى العثور عليها غارقة لعدم وجود جريمة، وأن السبب هو الوسواس القهري.

أي شخص معرض لهذا المرض، بصرف النظر عن أي اعتبارات، ونستعرض في السطور التالية أبرز المشاهير الذين أصيبوا بالوسواس القهري.

شيرين

الفنانة شيرين أصيبت بالوسواس القهري، إذ كشفت خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف" عبر قناة "NEW TV"، في فبراير الماضي، أنها أصيبت به منذ إنجابها ابنتيها مريم وهنا.

وقالت إنها ذهبت لعدد من الأطباء النفسيين وأن من يعالجها طبيب نفسي في أمريكا، وتتواصل معه عن طريق مترجم وتعتبره صديق لها، وأوضحت شيرين أنها كانت تتخيل أشياء لا تحدث وأنها مازالت تتلقى علاج الوسواس القهري مؤكدة أن الطبيب لم يسمح لها بإيقاف العلاج حتى الآن.

وأشارت شيرين إلى أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة ووصفت الأمر بالتجربة الصعبة متمنية ألا يخوض أحد هذه التجربة الصعبة.

محمد عبدالوهاب

من المشاهير المصابين بهذا المرض الراحل محمد عبدالوهاب، وأكدت ذلك ابنته عصمت عبدالوهاب، إذ قالت إن والدها كان يُعاني من مرض "الوسواس القهري"، وكان قلقًا للغاية من أن يمرض في يوم من الأيام، وذلك خلال حوارها في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

وأضافت "عبدالوهاب" أنه عندما يعرف أن شخصًا ما مُصابا بالبرد لا يُسلم عليه قط إلا بعد شفائه، خشية من انتقال البرد إليه، حتى وإن كان أحد أبنائه، كما أن كل طعامه كان مسلوقا من أجل تفادي إصابته بأي مرض حسبما كان يعتقد.

مايكل جاكسون

معظم الناس لاحظوا أن مايكل جاكسون كان مضطربًا، وذكر موقع علاج الوسواس القهري في لوس أنجلوس أنه كان يعاني من الوسواس القهري، فعلى مدى 25 سنة، تغير مظهره الجسدي بشكل جذري.

وتشير التغييرات الواضحة بشكل واضح في أنفه، وذقنه، وهيكل الوجه، ولون البشرة إلى أنه كان لديه العديد من الإجراءات التجميلية، وتشير أيضا إلى أنه عانى من حالة كبيرة من اضطراب تشكيل الجسم (BDD).

وذكرت تقارير أنه عاني من قصور الغدد الصماء السريري (القلق الصحي)، بالإضافة إلى اضطرابات الأكل (ربما فقدان الشهية)، والأرق الشديد الذي أدى إلى تعاطي المخدرات، فكل هذه القضايا، بالإضافة إلى التهم العلنية للغاية المتعلقة بالتحرش الجنسي بالأطفال والتي أدت إلى اعتقاله في وقت سابق، أدلة على إصابته بالوسواس القهري.

ديفيد بيكهام

قال الدكتور وليد هندي، أستاذ علم النفس، خلال لقائه ببرنامج، السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "dmc"، عام 2017، إن أعراض الإصابة بالوسواس القهري ليست معناها أن الإنسان مجنون.

وأضاف أن أنجح الشخصيات في العالم كانوا مصابين بالوسواس القهري، ومنهم المطرب العالمي الراحل مايكل جاكسون، وكان يتعالج منه، وأيضا ديفيد بيكهام، لاعب كرة القدم في ريال مدريد الإسباني السابق، كان يعانى من مرض الوسواس القهرى، والطبيب كان مصاحبا له دائما.