شيرين عبد الوهاب ليست الوحيدة.. اعتزال "السوشيال ميديا" موضة بين الفنانين

لم تكن الفنانة شيرين عبد الوهاب الوحيدة صاحبة قرار اعتزال "السوشيال ميديا"، بسبب الهجوم الذي طالها بعد تضامنها مع الشعب اللبناني، بسبب ما تعرضت له بلاده من حرائق هائلة، إذ سبقها فنانون عدة لأسباب مختلفة، الأمر الذي يمكن وصفه بـ"موضة فنية في عصر التكنولوجيا".

وكانت شيرين عبدالوهاب، قد نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو، علقت عليه قائلة، "أنا قررت أقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا علشان مأذيش نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات أرجو من محبيني ما يزعلوش مني".

شيري عادل

كانت الفنانة شيري عادل، قد أغلقت حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعدما تعرضت لانتقادات كبيرة ولاذعة بعد زواجها من الداعية معز مسعود.

غادة عبدالرازق

فيما تسبب فيديو مباشر من داخل غرفة غادة عبدالرازق، ظهرت خلاله مرتدية ملابس غير لائقة، في إعلان اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرضت لهجوم كبير من متابعيها، وكانت علقت، "أشوفكم إن شاء الله السنة الجاية لأني ماعتزلتش التمثيل، ولكن اعتزلت السوشيال ميديا".

أحمد فهمي

وكان الفنان أحمد فهمي، قد أعلن انسحابه من مواقع التواصل الاجتماعي في إبريل الماضي، حيث لم يعلن حينها سببا واضحا غير أنه هناك بعض الأمور، التي لا تعجبه، حيث جاء هذا القرار تزامنا مع تصويره لمسلسل "الواد سيد الشحات" الذي عُرض خلال السباق الدرامي في رمضان الماضي.

هيفاء وهبي

في عام 2013 أغلقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حسابها على موقع "فيس بوك"، بعد عرض حلقتها في برنامج "رامز عنخ آمون" مع النجم رامز جلال خلال شهر رمضان، وتلفظها بألفاظ خارجة، ما جعل الجمهور يشن عليها هجوما حادا، لتعود مرة ثانية، وتعاود مجددا غلق حسابها بعد عرض فيلم "حلاوة روح" والهجوم الذي قابلته من عدد كبير من الجمهور.

مصطفى حجاج

أعلن المطرب مصطفى حجاج منذ أشهر اعتزاله لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، "بعتذر لخروجي من انستجرام لفترة محدودة، أشوفكم على خير إن شاء الله"، حيث لم يحدد أسباب ابتعاده بعد.

أحلام

فيما أعلنت العام الماضي، الفنانة الإماراتية أحلام اعتزالها لمواقع السوشيال ميديا، حيث كتبت خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "أستودعتكم الله نظرًا لارتباطي بتسجيل ألبومي القادم، بإذن الله ستكون هاذي الصورة آخر صورة وتغريدة حتى أنتهى من التسجيل، إلى لقاء قريب في أمان الله بتوحشوني"، لتعود من جديد مرة أخرى.