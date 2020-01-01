"إلغوا العزومات".. خطوات بسيطة لحماية نفسك من فيروس كورونا في رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان، ومع صيام ساعات طويلة فيه، نحتاج إلى تعويض ذلك لتقوية مناعتنا وحماية أنفسنا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقدمت خبيرة التغذية الدكتورة شيري أنسي، بعض النصائح لحماية الشخص لنفسه من الإصابة بفيروس كورونا في شهر رمضان، أبرزها مايلي:

نصائح للوقاية من كورونا في رمضان

الابتعاد قدر الإمكان عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، حتى لا تتعرض للإجهاد ونقص السوائل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

"إلغاء العزومات"

ابتعد بقدر الإمكان عن التجمعات العائلية التي قد تعرضك لخطر الإصابة ونقل العدوى جراء الزحام.

شرب المياه

احرص على تناول الكثير من المياه في الفترة ما بين الإفطار والسحور، لتخليص الجسم من السموم عن طريق البول والعرق، كما أن المياه تساعد على تقوية الجهاز المناعي، لانها تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع الأعضاء الحيوية، المكونة للمنظومة المناعية.

الإفطار على التمر أو الكركديه

يعتبر الكركديه والتمر من العناصر الغذائية المقوية للمناعة، مثل فيتامين سي ومضادات الأكسدة، والحديد والمنجنيز وفيتامين أ، وجمعيهم من العناصر الغذائية التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي.

الشوربة والسلطة

قبل شرب العصائر تناول طبق صغير من الشوربة، لأن ذلك من شأنه أن يساهم في القضاء على الجراثيم والفيروسات.

كما يجب الحرص على تناول طبق من السلطة عند الإفطار والسحور، لأنها تساهم في تقوية الجهاز المناعي.

تجنب الحميات الغذائية عالية البروتينات، وفي حالة اتباعها يجب الحرص على تناول 8 - 12 كوب من الماء يوميا.