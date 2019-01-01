الحالة الأولى من نوعها.. وفاة طبيب شرعي بتايلاند أصيب بفيروس كورونا من جثة

أعلنت تايلاند عن وفاة طبيب شرعي، بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من جثة، فيما يعتقد أنها الحالة الأولى من نوعها التي ينتقل فيها الفيروس من جثمان إلى طبيب شرعي.

ووفقا لرسالة نشرتها مجلة "الطب الشرعي"، فإن الطبيب الراحل كان يعمل في العاصمة التايلاندية بانكوك، ولم يجر الكشف عن اسمه أو عمره، وفقا لصحيفة "نيوزويك" الأمريكية.

وقال الباحث وون سريويجيتالي، من مركز "آر في تي" الطبي ببانكوك، والباحث فيروج ويواكنيتكيت بجامعة "دي باتيل" الهندية، واللذان كتبا الرسالة، إن الرسالة تعد التقرير الأول الذي يربط بين فيروس "كوفيد 19"، والوفاة، بين العاملين الطبيين في وحدة الطب الشرعي.

وذكر الباحثان في رسالتهما التي جرى كتابتها في 20 مارس الماضي، أنه عندما أصيب الطبيب الشرعي بالفيروس، كانت أغلب الحالات المصابة قادمة من الخارج ولذلك لم تنشر العدوى بشكل واسع، ومع ذلك فهناك احتمال ضعيف بأن يصاب إخصائي الطب الشرعي بالفيروس من خلال اتصاله بالعينات البيولوجية والجثث.

وفي 20 مارس الماضي، كانت هناك 272 إصابة مؤكدة بالمرض فى تايلاند، بينها عاملان بالقطاع الطبي، إخصائي الطب الشرعي ومساعد تمريض.

ونصح الباحثان، المتخصصين في الطب الشرعي، بارتداء الملابس الواقية، بما في ذلك بدلة وقفازات ونظارات واقية وغطاء وأقنعة عند العمل، كما يجب على وحدات الطب الشرعي اتباع إجراءات التطهير على الجثث المستخدمة في غرف العمليات.

وفي الوقت الحالي لا توجد بيانات كافية عن العدد الدقيق للجثث الملوثة بالفيروس، لأنه ليس من الفحص الروتيني أن يجري اختبار الجثث للعدوى، ومع ذلك فإن اتخاذ الاحتياطات العامة أمرا ضروريا. ووفقًا لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، وصل عدد الحالات المؤكدة في تايلاند إلى 2613 حالة، بينما جرى تشخيص أكثر من 1.9 مليون شخص بـ COVID-19 ، وتوفي ما يقرب من 120 ألف شخص، وتعافى أكثر من 457.500 شخص بجميع أنحاء العالم.