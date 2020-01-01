"على بلاطة".. قصة عمل مسرحي وحيد للفنان أحمد دياب

04:10 ص | الخميس 16 أبريل 2020
الفنان احمد دياب

الفنان احمد دياب

كتب: عبدالله مجدي

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توفي مساء أمس، الفنان أحمد دياب، طليق ابنة رشدي أباظة، عن عمر ناهز 75 عاماً، حسبما أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

أحمد دياب الذي ولد في التاسع من أغسطس من عام 1945، وتزوج من ابنة رشدي أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، ولكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ويربطهما ولد أنجبته بعد الزواج بسنوات قليلة.

شارك "دياب" في العديد من الأعمال الدرامية آخرها دور وزير الثقافة مع عادل إمام بمسلسل "عفاريت عدلي علام" بجانب مشاركته خلال الجزء الثاني من مسلسل الجماعة بدور "حيدر باشا"، وغيرها من العديد من المسلسلات.

رفم مشاركة الفنان الراحل في عدد من الأعمال الفنية، إلا أنه له مشاركة وحيدة في المسرح، وهي مسرحية "على بلاطة"، والتي عرضت أول مرة في عام 1993، والتي تدور أحداثها حول مفارقات طريفة مضحكة ونقدية للمجتمع وسلبياته في الطبقات الغنية والفقيرة، والمسرحية مليئة بالاستعراضات المبهرة والأغاني.

المسرحية من إخراج محمد صبحي، وتأليف مهدي يوسف، وشارك فيها عدد من النجوم، الفنانة صابرين، سناء يونس، ممدوح وافي، ثريا عز الدين، وإحسان القلعاوي، وغيرهم من النجوم.

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