جامعة أكسفورد تبدأ اختبارات لقاح كورونا على البشر الأسبوع المقبل

04:11 ص | الخميس 16 أبريل 2020
كورونا

كورونا

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

خروج مرشد سياحي ونجله من مستشفى إسنا بعد تعافيهما من كورونا

خروج مرشد سياحي ونجله من مستشفى إسنا بعد تعافيهما من كورونا

183 حالة وفاة بفيروس كورونا في مصر

183 حالة وفاة بفيروس كورونا في مصر

منها إيقاف دخول الصحف الورقية.. "إنبي" تتخذ إجراءات ضد كورونا

منها إيقاف دخول الصحف الورقية.. "إنبي" تتخذ إجراءات ضد كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 553

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 553

لمعت آمال جديدة في القضاء على الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم، اليوم، بعد أن كشف خبراء بريطانيون بارزون أن تجارب لقاح جديد ستبدأ على البشر الأسبوع المقبل.

يزعم العلماء في جامعة أكسفورد أنهم واثقون من قدرتهم على الحصول على لقاح للمرض المستعصي كوفيد-19 يمكن أن يستخدمه الملايين بحلول الخريف، إذ أظهرت اختبارات وخز تجريبية على حيوانات مختلفة نتائج واعدة، والخطوة التالية هي استخدامها على البشر لإثبات أنها آمنة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفريق أكسفورد هو واحد من مئات الفرق العلمية في جميع أنحاء العالم التي تتسابق لتطوير لقاح فعال لمكافحة كوفيد-19، يخشى الخبراء أنه قد يستغرق ذلك 18 شهرًا، كما أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يجري حالياً تطوير أكثر من 70 لقاحاً.

بدأت 3 مجموعات مختلفة، واحدة في الصين واثنتان في الولايات المتحدة، بالفعل تجارب على البشر، وجند برنامج أكسفورد للقاحات بالفعل 510 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و55 سنة للمشاركة في التجربة الأولى لهم.

وقال البروفيسور أدريان هيل، الذي يقود البحث: "سنخضع لتجارب بشرية الأسبوع المقبل، واختبرنا اللقاح في العديد من أنواع الحيوانات المختلفة، واتخذنا نهجا حذرا إلى حد ما، ولكن نهج سريع لتقييم اللقاح الذي نقوم بتطويره".

يأتي لقاح فريق أكسفورد البحثي من الشمبانزي، الذين تم حقنهم بالفيروس التاجي لإنتاج أجسام مضادة يمكن استخدامها لتقوية جهاز المناعة لدى البشر، ومن المأمول أن يكون اللقاح، الذي طوره معهد جينر وفريق، جاهزًا في سبتمبر.

وأوضح هيل أنهم يحاولون جمع الأموال لزيادة تصنيع اللقاح، إذ أشار إلى أن: "نحن جامعة، لدينا منشأة صغيرة جدًا يمكنها أن تصنع عشرات الجرعات، وهذا ليس جيدًا بما يكفي لتزويد العالم، ونحن نعمل مع منظمات التصنيع وندفع لهم لبدء العملية الآن".

وأضاف البروفيسور هيل: "لا فائدة من صنع لقاح لا يمكنك زيادة إنتاجه، وقد تحصل على 100000 جرعة فقط بعد مبلغ ضخم من الاستثمار، لذا نحن بحاجة إلى تقنية تتيح توفير مليارات الجرعات على مدار العام".

وأعلن فريق أكسفورد الأسبوع الماضي عن أمله في أن يكون اللقاح جاهزًا بحلول الخريف القادم، زاعمين أنهم واثقون من نجاحه بنسبة 80%، وعلى الرغم من ذلك اعترفت سارة جيلبرت، أستاذة علم اللقاحات، بأن هذا الإطار الزمني كان "طموحًا للغاية" ويمكن أن تعترض أشياء كثيرة هذا الهدف.

ويؤكد مسؤولو الصحة العامة أن الأمر سيستغرق من عام إلى 18 شهرًا للتحقق من صحة أي لقاح محتمل، وذلك على الرغم من بدء التجارب البشرية.

الأكثر قراءة

احذر.. علامة في القدم دليل على الإصابة المبكرة بفيروس كورونا

احذر.. علامة في القدم دليل على الإصابة المبكرة بفيروس كورونا

حذر خبراء من وجود علامات على أصابع القدم، قد تكون  أعراض مبكرة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
الحالة الأولى من نوعها.. وفاة طبيب شرعي بتايلاند أصيب بفيروس كورونا من جثة

الحالة الأولى من نوعها.. وفاة طبيب شرعي بتايلاند أصيب بفيروس كورونا من جثة

أعلنت تايلاند عن وفاة طبيب شرعي بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جثة، فيما يعتقد أنها الحالة الأولى من نوعها التي يحدث بها ذلك الأمر.
خطوة مبشرة.. لقاح كورونا ينجح في أول تجاربه مع الفئران

خطوة مبشرة.. لقاح كورونا ينجح في أول تجاربه مع الفئران

في خطوة للأمام كمحاولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، طور مجموعة من العلماء لقاحا تجريبيا لـ"كوفيد 19"، وأثبت بالفعل نجاحه مع الفئران. واعتمد العلماء طريقة "
فيديو.. ممرضة تنهار بسبب فيروس كورونا: تعبت من رؤية الجثث يوميا

فيديو.. ممرضة تنهار بسبب فيروس كورونا: تعبت من رؤية الجثث يوميا

أزمات عصيبة يواجهاه الأطباء وعاملو الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، تمثلت في نقص معدات الحماية الشخصية وهي أساسية للغاية أثناء معالجة مرضى فيروس كورونا المس
احذر قبل شم النسيم.. حفظ البيض في باب الثلاجة يهدد حياتك

احذر قبل شم النسيم.. حفظ البيض في باب الثلاجة يهدد حياتك

تحذيرات من طرق خاطئة لتخزين البيض تزامنا مع احتفالات شم النسيم.