خسر عمله بسبب كورونا.. فربح أكثر من 4 ملايين دولار

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ركود الاقتصاد العالمي، حيث أغلق الكثيرون محلاتهم خوفا من الإصابة بالعدوى، الأمر الذي دفع أصحاب الأعمال التجارية إلى تخفيض العمالة وتسريح عدد من الموظفين.

وبين الذين فقدوا وظائفهم أب لطفل صغير يعيش مع زوجته في أستراليا، إلا أن الحظ قرر أن يعوضه ليفوز بـ4 ملايين و800 ألف دولار قيمة جائزة يانصيب، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال الأب البالغ من العمر 20 عاما، إنه فقد عمله مؤخرا بسبب فيروس كورونا، وأثناء مراجعته حسابه البنكي عبر الإنترنت اكتشف أنه فاز بالجائزة الكبرى في يانصيب "Set for Life"، والتي تقدر بأكثر من 4 ملايين دولار، سيحصل عليها بواقع 20 ألف دولار كل شهر.

وعبر عن فرحته بالفوز بعدما كان يشعر بالتوتر الشديد نتيجة لفقدان عمله وعدم معرفة كيفية تدبير الأمور المعيشية، خاصة أنه لديه طفل، "هذا شعور عظيم. أنا أكثر سعادة".

والشاب هو الشخص الثامن الذي يفوز بالدرجة الأولى في مسابقة Set for Life، هذا العام في أستراليا.