خسر عمله بسبب كورونا.. فربح أكثر من 4 ملايين دولار

08:31 م | الأربعاء 15 أبريل 2020
جائزة يانصيب

جائزة يانصيب

كتب: لمياء محمود

أخبار متعلقة

ملثم يسرق متجر "يانصيب" في أمريكا.. والشرطة تلقنه درسًا

ملثم يسرق متجر "يانصيب" في أمريكا.. والشرطة تلقنه درسًا

إدارة يانصيب تناشد فائز بمليون دولار: أعلن عن نفسك وإلا تفقدها

إدارة يانصيب تناشد فائز بمليون دولار: أعلن عن نفسك وإلا تفقدها

بعد 23 يوم حجر.. متعافي من فيروس كورونا: ربنا كتب لي عمر جديد

بعد 23 يوم حجر.. متعافي من فيروس كورونا: ربنا كتب لي عمر جديد

أكبر متعاف من فيروس كورونا: "كانوا مهتمين بيا والنتيجة طلعت سلبية"

أكبر متعاف من فيروس كورونا: "كانوا مهتمين بيا والنتيجة طلعت سلبية"

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ركود الاقتصاد العالمي، حيث أغلق الكثيرون محلاتهم خوفا من الإصابة بالعدوى، الأمر الذي دفع أصحاب الأعمال التجارية إلى تخفيض العمالة وتسريح عدد من الموظفين.

وبين الذين فقدوا وظائفهم أب لطفل صغير يعيش مع زوجته في أستراليا، إلا أن الحظ قرر أن يعوضه ليفوز بـ4 ملايين و800 ألف دولار قيمة جائزة يانصيب، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال الأب البالغ من العمر 20 عاما، إنه فقد عمله مؤخرا بسبب فيروس كورونا، وأثناء مراجعته حسابه البنكي عبر الإنترنت اكتشف أنه فاز بالجائزة الكبرى في يانصيب "Set for Life"، والتي تقدر بأكثر من 4 ملايين دولار، سيحصل عليها بواقع 20 ألف دولار كل شهر.

وعبر عن فرحته بالفوز بعدما كان يشعر بالتوتر الشديد نتيجة لفقدان عمله وعدم معرفة كيفية تدبير الأمور المعيشية، خاصة أنه لديه طفل، "هذا شعور عظيم. أنا أكثر سعادة".

والشاب هو الشخص الثامن الذي يفوز بالدرجة الأولى في مسابقة Set for Life، هذا العام في أستراليا.

 

الأكثر قراءة

احذر.. علامة في القدم دليل على الإصابة المبكرة بفيروس كورونا

احذر.. علامة في القدم دليل على الإصابة المبكرة بفيروس كورونا

حذر خبراء من وجود علامات على أصابع القدم، قد تكون  أعراض مبكرة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
الحالة الأولى من نوعها.. وفاة طبيب شرعي بتايلاند أصيب بفيروس كورونا من جثة

الحالة الأولى من نوعها.. وفاة طبيب شرعي بتايلاند أصيب بفيروس كورونا من جثة

أعلنت تايلاند عن وفاة طبيب شرعي بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جثة، فيما يعتقد أنها الحالة الأولى من نوعها التي يحدث بها ذلك الأمر.
هل تساعد أقنعة الوجه على الحماية من تفشي كورونا؟

هل تساعد أقنعة الوجه على الحماية من تفشي كورونا؟

وجه مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، نصيحة لأول مرة إلى الأشخاص الأصحاء بضرورة ارتداء أقنعة على أفواههم وأنوفهم، عندما مغادرة المنزل إلى أماكن يصعب فيها الاحتفاظ
فيروس كورونا يحول أشهر عاصمة قمار في العالم لـ"مدينة أشباح"

فيروس كورونا يحول أشهر عاصمة قمار في العالم لـ"مدينة أشباح"

تسبب فيروس كورونا في جعل عاصمة القمار في العالم بالولايات المتحدة مدينة الأشباح وفيما يلي التفاصيل
فيديو.. ممرضة تنهار بسبب فيروس كورونا: تعبت من رؤية الجثث يوميا

فيديو.. ممرضة تنهار بسبب فيروس كورونا: تعبت من رؤية الجثث يوميا

أزمات عصيبة يواجهاه الأطباء وعاملو الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، تمثلت في نقص معدات الحماية الشخصية وهي أساسية للغاية أثناء معالجة مرضى فيروس كورونا المس