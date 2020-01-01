مراعاة للأزمة: تخفيضات على بلح وياميش رمضان

10:03 ص | الخميس 16 أبريل 2020
تخفيضات التجار على البلح والياميش

تخفيضات التجار على البلح والياميش

كتب: جهاد مرسى

أخبار متعلقة

رمضان يسحب البساط من شم النسيم: الياميش أَولى من الفسيخ

رمضان يسحب البساط من شم النسيم: الياميش أَولى من الفسيخ

اللهم إني صائم.. روض الفرج: غابة من الياميش والبلح والفول المدشوش.. و«كابر» مغلق للتحسينات

اللهم إني صائم.. روض الفرج: غابة من الياميش والبلح والفول المدشوش.. و«كابر» مغلق للتحسينات

العراق يعلن تمديد حظر التجوال الوقائي حتى شهر رمضان

العراق يعلن تمديد حظر التجوال الوقائي حتى شهر رمضان

إخصائية تغذية تنصح بكيفية تجنب العطش في شهر رمضان

إخصائية تغذية تنصح بكيفية تجنب العطش في شهر رمضان

انطلق قطار الخير مع بدء أزمة «كورونا»، ويبدو أنه لن يتوقف، فمع اقتراب شهر رمضان، أعلن تجار عن مبادرات لمحاربة الغلاء فى مختلف السلع، وآخرها البلح والياميش، لينعم المواطنون فى كل مكان ومن مختلف الشرائح الاجتماعية بسلع وفيرة ومدعمة. «٢٠% أقل عن العام الماضى، و١٠% عن سعرها بالأسواق»، عرض قدمه أحمد العبد لمنتجاته من البلح والياميش، ليستفيد بها أهالى محافظة كفر الشيخ، عبر فروع متجره الثلاثة.

أطلق «العبد» مبادرة لمحاربة الغلاء، شملت مختلف السلع، ومع قرب حلول شهر رمضان، وفر البلح والياميش بأسعار مدعمة: «البلح الناشف يبدأ من ١٥ جنيه، وبجودة عالية، وده الأهم بالنسبة لى، ومثيله فى السوق يباع من ٢٠ لـ٢٥ جنيه». مبادرات التكافل الاجتماعى لا بديل عنها وقت الأزمات، حسب «العبد»، وإلا انتشرت الجريمة والسرقات فى المجتمع، مشيراً إلى أن عروض التخفيضات لم يكن يلجأ لها وغيره من التجار فى موسم رمضان، حيث الإقبال الكبير، لكن الظروف الحالية تقتضى طرح مبادرات، وتجاهل الأرباح. «أحلى مكسرات وياميش بأسعار زمان»، شعار رفعه هائل الأمين فى محافظة السويس، مستعرضاً أسعاره التنافسية: «بلح أسوانى من 15 لـ25 جنيه للكيلو، تمر الواحات 16 جنيه، لفة تين سورى مدور 25 جنيه، لفة تمر هندى ٥٠٠ جرام، 20 جنيه، لفة قمر الدين سورى 400 جرام 24 جنيه». «هائل» على علاقة طيبة بعدد من المستوردين، يحصل منهم على السلع بأسعار مخفضة، ويضع هامش ربح ضئيلاً، يتراوح بين ٢ و٣ جنيهات فى المنتج، مراعاة لظروف المواطنين.

الأكثر قراءة

احذر.. علامة في القدم دليل على الإصابة المبكرة بفيروس كورونا

احذر.. علامة في القدم دليل على الإصابة المبكرة بفيروس كورونا

حذر خبراء من وجود علامات على أصابع القدم، قد تكون  أعراض مبكرة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
الحالة الأولى من نوعها.. وفاة طبيب شرعي بتايلاند أصيب بفيروس كورونا من جثة

الحالة الأولى من نوعها.. وفاة طبيب شرعي بتايلاند أصيب بفيروس كورونا من جثة

أعلنت تايلاند عن وفاة طبيب شرعي بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جثة، فيما يعتقد أنها الحالة الأولى من نوعها التي يحدث بها ذلك الأمر.
احذر قبل شم النسيم.. حفظ البيض في باب الثلاجة يهدد حياتك

احذر قبل شم النسيم.. حفظ البيض في باب الثلاجة يهدد حياتك

تحذيرات من طرق خاطئة لتخزين البيض تزامنا مع احتفالات شم النسيم.
خسر عمله بسبب كورونا.. فربح أكثر من 4 ملايين دولار

خسر عمله بسبب كورونا.. فربح أكثر من 4 ملايين دولار

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ركود للاقتصاد الاعالمي واغلاق الكثيرون لمحلاتهم التجارية مع التزام السكان منازلهم خوفا من الإصابة بالعدوى، الأمر
ساويرس الأول والمصريون متصدرون.. قائمة أثرياء العرب 2020

ساويرس الأول والمصريون متصدرون.. قائمة أثرياء العرب 2020

أصدرت مجلة "فوربس الأمريكية" قائمتها السنوية لأغنى الرجال في العالم العربي، مع بعض الإحصائيات مقارنة بالعام العام، إذ ضمت 10 أثرياء، تصدرهم المصري ناصف ساويرس