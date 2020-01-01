مراعاة للأزمة: تخفيضات على بلح وياميش رمضان

انطلق قطار الخير مع بدء أزمة «كورونا»، ويبدو أنه لن يتوقف، فمع اقتراب شهر رمضان، أعلن تجار عن مبادرات لمحاربة الغلاء فى مختلف السلع، وآخرها البلح والياميش، لينعم المواطنون فى كل مكان ومن مختلف الشرائح الاجتماعية بسلع وفيرة ومدعمة. «٢٠% أقل عن العام الماضى، و١٠% عن سعرها بالأسواق»، عرض قدمه أحمد العبد لمنتجاته من البلح والياميش، ليستفيد بها أهالى محافظة كفر الشيخ، عبر فروع متجره الثلاثة.

أطلق «العبد» مبادرة لمحاربة الغلاء، شملت مختلف السلع، ومع قرب حلول شهر رمضان، وفر البلح والياميش بأسعار مدعمة: «البلح الناشف يبدأ من ١٥ جنيه، وبجودة عالية، وده الأهم بالنسبة لى، ومثيله فى السوق يباع من ٢٠ لـ٢٥ جنيه». مبادرات التكافل الاجتماعى لا بديل عنها وقت الأزمات، حسب «العبد»، وإلا انتشرت الجريمة والسرقات فى المجتمع، مشيراً إلى أن عروض التخفيضات لم يكن يلجأ لها وغيره من التجار فى موسم رمضان، حيث الإقبال الكبير، لكن الظروف الحالية تقتضى طرح مبادرات، وتجاهل الأرباح. «أحلى مكسرات وياميش بأسعار زمان»، شعار رفعه هائل الأمين فى محافظة السويس، مستعرضاً أسعاره التنافسية: «بلح أسوانى من 15 لـ25 جنيه للكيلو، تمر الواحات 16 جنيه، لفة تين سورى مدور 25 جنيه، لفة تمر هندى ٥٠٠ جرام، 20 جنيه، لفة قمر الدين سورى 400 جرام 24 جنيه». «هائل» على علاقة طيبة بعدد من المستوردين، يحصل منهم على السلع بأسعار مخفضة، ويضع هامش ربح ضئيلاً، يتراوح بين ٢ و٣ جنيهات فى المنتج، مراعاة لظروف المواطنين.