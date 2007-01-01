"مفيش فايدة".. الصين تعيد افتتاح سوق ووهان وتبيع الجراد الحي

11:25 م | الثلاثاء 14 أبريل 2020
سوق ووهان

سوق ووهان

كتب: لمياء محمود

أخبار متعلقة

أستاذ مناعة: هناك تحذيرات صدرت عام 2007 من ميكروبات خطيرة في ووهان

أستاذ مناعة: هناك تحذيرات صدرت عام 2007 من ميكروبات خطيرة في ووهان

أميمة تواجه كورونا بـ"الصيني".. درست في ووهان وترجمت دليل الوقاية

أميمة تواجه كورونا بـ"الصيني".. درست في ووهان وترجمت دليل الوقاية

"شيزلونج كورونا".. 5 مراحل نفسية يمر بها المصابون بفيروس كوفيد 19

"شيزلونج كورونا".. 5 مراحل نفسية يمر بها المصابون بفيروس كوفيد 19

"الصحة": لم يثبت حتى الآن انتقال فيروس كورونا عن طريق النقود

"الصحة": لم يثبت حتى الآن انتقال فيروس كورونا عن طريق النقود

لم تكد الصين تتنفس الصعداء، بعد تغلبها على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لتسأنف أعمالها التجارية، ببيع الحيوانات البحرية مرة أخرى، بسوق ووهان بمدينة ووهان الصينية، التي كانت بؤرة تفشي المرض للعالم.

وتظهر اللقطات التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية، البائعين الذين يبيعون جراد البحر الحي، في سوق "Baishazhou "الضخم، الذي يشغل 116 فدانًا، أي ما يعادل 65 ملعبًا لكرة القدم، والذي يعد أكبر سوق للحوم البحرية في ووهان، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعاد أكثر من 3600 محل بالسوق للعمل، مع استمرار حظر المسؤولون، لتداول الحيواات البرية الحيية أو الماشية، تجنبا لانتشار الفيروس التاجي مرة أخرى، ويقع السوق على بعد حوالي 15 كيلومترًا جنوب هوانان، ويوفر 70 في المائة من الخضار والأطعمة المجمدة في المدينة.

ويعد جراد البحر الحي، هو وجبة أساسية لدى الصينيون، إذ يتم تناوله كطبق شعبي مع المرق الحار.

وتأتي هذه الأخبار، في الوقت الذي انتقد فيه رئيس وزراء أستراليا، دعم منظمة الصحة العالمية، لإعادة فتح الأسواق الرطبة في ووهان، حيث يعتقد الخبراء، أن الفيروس جرى تمريره إلى البشر بواسطة الحيوانات البرية، على الأرجح الخفافيش، من خلال ناقل وسيط.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، تحقيقاً أجراه المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية في يناير الماضي، أشار إلى أن مصدر الفيروس هو بيع الحيوانات البرية كغذاء في سوق ووهان الرطبة المعروفة باسم هوانان.

ومع ذلك، ترفض بكين التقييم الشائع على نطاق واسع بأن ووهان هي مسقط رأس تفشي المرض العالمي بعد أن بدأت الحالات في الانخفاض هناك ولكن ارتفعت في أوروبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، من قبل، إنه لا ينبغي السماح للأسواق الرطبة ببيع الحيوانات البرية غير القانونية للأغذية، ويجب على السلطات، تطبيق لوائح سلامة الأغذية والنظافة الصحية.

لكنها قالت: إن "الأسواق الرطبة وأسواق المواد الغذائية الأخرى لا تحتاج إلى إغلاق".

الأكثر قراءة

الحالة الأولى من نوعها.. وفاة طبيب شرعي بتايلاند أصيب بفيروس كورونا من جثة

الحالة الأولى من نوعها.. وفاة طبيب شرعي بتايلاند أصيب بفيروس كورونا من جثة

أعلنت تايلاند عن وفاة طبيب شرعي بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جثة، فيما يعتقد أنها الحالة الأولى من نوعها التي يحدث بها ذلك الأمر.
11 عرضا جديدا.. مراحل تطور فيروس كورونا منذ ظهوره

11 عرضا جديدا.. مراحل تطور فيروس كورونا منذ ظهوره

نرصد لكم في التقرير التالي، أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.
فيروس كورونا يحول أشهر عاصمة قمار في العالم لـ"مدينة أشباح"

فيروس كورونا يحول أشهر عاصمة قمار في العالم لـ"مدينة أشباح"

تسبب فيروس كورونا في جعل عاصمة القمار في العالم بالولايات المتحدة مدينة الأشباح وفيما يلي التفاصيل
هل تساعد أقنعة الوجه على الحماية من تفشي كورونا؟

هل تساعد أقنعة الوجه على الحماية من تفشي كورونا؟

وجه مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، نصيحة لأول مرة إلى الأشخاص الأصحاء بضرورة ارتداء أقنعة على أفواههم وأنوفهم، عندما مغادرة المنزل إلى أماكن يصعب فيها الاحتفاظ
دكتور أمريكي يبشر العالم بعلاج فعال لفيروس كورونا

دكتور أمريكي يبشر العالم بعلاج فعال لفيروس كورونا

الدراسة خرجت من لوس أنجلوس الأميركية، وطبق الدواء في 3 دول، ثلث في أميركا وثلث في كندا، والأخير في اليابان.