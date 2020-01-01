لتوزيعها على متضرري كورونا.. جوجل تسعى لجمع 5 ملايين دولار

تتطلع شركة "جوجل"، لجمع أموال لتوزيعها على 5 آلاف عائلة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، التي تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في انهيار الاقتصاد فيها، ما شكل ضغوطا على مصادر دخل هذه الأسر.

وقالت الوحدة الخيرية التابعة للشركة، الأحد، إن الرئيس التنفيذي، سوندار بيشاي، سيقدم مليون دولار لمؤسسة "جيف دايركتلي"، التي تقدم الأموال للعائلات المسجلة في برنامج المساعدة التغذوية الفيدرالي، بحسب "سبوتنيك" الروسية نقلا عن شبكة "سي إن بي سي".

وتسعى "جوجل" لجمع 5 ملايين دولار، لمنح كل أسرة ألف دولار، حيث تمكنت الشركة حتى الاثنين الماضي من جمع 2.45 مليون دولار في حساب هذه الخطة لدى "جيف دايركتلي".

وعلى الرغم أنها تعد نسبة صغيرة من الأموال مقارنة بالمقيمين في النطاق الكبير لمنطقة الخليج، والتي تضم ما يقرب من 8 ملايين نسمة، لكنها تمثل طريقة مباشرة لمساعدة السكان المحليين، والذين ينتظر الكثير منهم شيكات التحفيز التي أصدرتها الحكومة بقيمة 1200 دولار.