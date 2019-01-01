جوجل تشكر موظفي النقل العام: شكرا لكم

03:44 م | الثلاثاء 14 أبريل 2020
جوجل

جوجل

كتب: لمياء محمود

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على مدار الفترة الماضية، أظهرت شركة "جوجل" الأمريكية دعمها لكل العاملين بجميع أنحاء العالم، والذين يكافحوا فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، دون أن يهتموا بمصيرهم، من خلال تغيير شعار محركها يوميا ليناسب جميع الفئات العاملة المختلفة.

وتضامنا مع  موظفي النقل العام، غيرت "جوجل" شعار محرك بحثها الشهير، وأصبح حرف الـ"G" له أرجل، وحرف الـ"e" يرتدي قبعة ويجلس داخل حافلة، في إشارة إلى المجهودات التي يبذلها السائقون من أجل توفير الانتقالات اللازمة لجميع سكان العالم دون خوف أو ملل.

ووجهت "جوجل" رسالة من خلال شعارها الجديد قائلة، "لكل العاملين في وسائل النقل العام، شكرا لكم".

وعند الضغط على كلمة "جوجل"، يحول المحرك على الفور المستخدم إلى صفحة البحث بعنوان "شكرا لكل من يساعدوا في أزمة فيروس كورونا". 

ويذكر أن كانت الفئة التي نالت دعم المحرك الشهير هي العاملون بمجال البقالة والسوبر ماركت، ووجهت لهم رسالة من خلال شعارها الجديد قائلة: "شكرا لجميع موظفي مجالات البقالة والسوبر ماركت"، لتستمر في دعمهم وسط انتشار جائحة كورونا بجميع أنحاء العالم.

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