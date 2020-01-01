كيف تستخدم العطور بطريقة صحيحة؟.. 5 أخطاء ابتعد عنها

استخدام العطور يوميا أكثر من مرة أمر طبيعي عند الكثير من الناس، ولكن يعاني البعض من أن الرائحة لا تدوم طويلا كما المفترض أن تكون، سواء كانت من ماركات عالمية أو آخرى.

وما لا يعلمه الكثيرون أن الاستخدامات الخاطئة لتخزين العطور وطرق استخدامها هي السبب وراء فقدان العطر، أو "البرفيوم" كما يطلق عليه، رائحته النفاذة.

هاني محمد، صاحب أحد محلات العطور الشهيرة في مصر الجديدة، شرح لـ "الوطن"، عددا من الأخطاء الشائعة التي لابد من الابتعاد عنها، حتى تستمتع برائحة نفاذة قوية وتدوم لفترة طويلة.

الابتعاد عن وضع العطور في الحمام

يحتفظ العديد من الناس بزجاجات العطور في الحمام، وهو ما يؤدي إلى تغيير الخصائص الكيميائية المصنوع منها العطر، بسبب ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، حيث على الشخص وضع البرفيوم في مكان جاف مثل غرفة النوم.

وضع العطر على المعصمين ثم فركهما

هذه العادة خاطئة جدا، حيث يعتقد الكثيرون أنه بهذه الطريقة تجعل الرائحة نفاذة أكثر، إلا أن ذلك التصرف يعمل على تدمير مكونات العطر بسبب خلط المواد الكيميائية ببعضها، وتغير التركيبة، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الرائحة الأصلية ولا تستمر أيضا لوقت طويل.

تجنب رج زجاج البرفيوم

يعمل بعض الناس هذا التصرف اعتقادا منهم أنه بتلك الطريقة يقوم بمزج المكونات قبل استخدامها، ولا يعلم أن هذه الطريقة تؤدي إلى خلط المكونات في الهواء ويغير الرائحة ويؤثر على المواد الكيميائية بالعطر.

شراء زجاجات العطور كبيرة الحجم

- يتهافت الكثيرون على شراء زجاجات العطور كبيرة الحجم، إلا أن هذا الأمر ليس جيدا بالمرة، فعلى الشخص اختيار أحجام صغيرة حتى يمكنك استهلاكها في فترة قصيرة للاستفادة من الرائحة النفاذة الأصلية، حيث إنه من المتعارف عليه أن عدو "البرفيوم" هو الأكسجين في الهواء، ما يؤثر هذا الأمر على الحجم الكبير حيث يمكن أن تختلط جزيئاته بالهواء.

رش البرفيوم على الملابس

- الكثير من الناس أو تقريبا الجميع حسب وصف "هاني"، يقوم برش البرفيوم على الملابس وهو ما يعتبر بلا فائدة، حيث يفقد الشخص بهذا الطريقة الرائحة، فلابد أن يعلم أن حرارة الجسم هي التي تعتبر منشطا لانبعاث العطر، والتي تظهر خلال تدفق الدم بالعروق القريبة من الجلد، وأفضل الأماكن لرش البرفيوم لتدوم مدة طويلة هي العنق وخلف الركبة وخلف الأذن والرسغ ومنطقة الصدر والقلب.