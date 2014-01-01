رعب وفانتازيا وخيال علمي.. يوسف الشريف في رمضان "برة الصندوق"

07:34 ص | الثلاثاء 14 أبريل 2020
رعب وفانتازيا وخيال علمي.. يوسف الشريف في رمضان "برة الصندوق"

رعب وفانتازيا وخيال علمي.. يوسف الشريف في رمضان "برة الصندوق"

كتب: عبدالرحمن قناوي

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حقيقة تغيير أحداث "النهاية" لـ يوسف الشريف بسبب فيروس كورونا

حقيقة تغيير أحداث "النهاية" لـ يوسف الشريف بسبب فيروس كورونا

اعتاد النجم يوسف الشريف خلال الأعوام الأخيرة الخروج بعيدا عن الأفكار النمطية في المسلسلات التي يقدمها في السباق الرمضاني، حيث يقدم دوما مسلسلات تحمل أفكارا مختلفة ويخرج للجمهور بشخصيات جديدة لم يعتادوا على رؤيتها في الدراما المصرية، ولعل آخرها مسلسل "النهاية" الذي طرح "برومو" (فيديو دعائي) خاص به منذ ساعات قليلة.

يعد مسلسل "النهاية" أول مسلسل خيال علمي في مصر، والذي يقدم من خلاله يوسف الشريف شخصية مهندس يحاول السيطرة على التكنولوجيا ويمنعها من نهاية العالم، ليكتشف أنه تم استنساخ إنسان آلي "روبوت" منه، ويشاركه في بطولته ناهد السباعي وعمرو عبدالجليل.

ومنذ عام 2014 تقريبا، اعتاد الشريف تقديم شخصيات فريدة في الدراما المصرية، والتي بدأها بشخصية تبدو "مرعبة" في مسلسل الصياد، حيث يرتدي قناعا مخيفا ويقوم من خلاله بالعديد من عمليات القتل المتقنة، في الوقت الذي يظهر من خلاله أمام الناس بشخصية رجل كفيف.

وفي عام 2015، عاد يوسف الشريف لتقديم شخصية "الساحر" بشكل جديد من خلال مسلسل التشويق والإثارة "لعبة إبليس" الذي أدى خلاله دور توأم، أحدهما ساحر والآخر رجل أعمال، يسعيان معا للانتقام والتخلص من بعض الأشخاص الذين حاولوا الاستيلاء على أموالهما.

ومسلسل "لعبة إبليس" شارك في بطولته كل من محمد رياض وشيري عادل ومحمد سليمان وفريال يوسف وهبة مجدي.

وفي عام 2017، انتقل يوسف الشريف لعالم الفانتازيا والخيال، من خلال مسلسل "كفر دلهاب"، الذي تدور أحداثه في زمان ومكان افتراضيين في كفر ملعون، لا تلد فيه النساء ولا تحيا البهائم، ويقدم من خلاله شخصية الطبيب الذي تلبسه الشيطان وأصبح وسيلته لتدمير أهل الكفر.

مسلسل "كفر دلهاب" شارك في بطولته محمد رياض وهادي الجيار وسهر الصايغ وصفاء الطوخي ومحمود حجازي وروجينا وأحمد سعيد عبدالغني.

 

 

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