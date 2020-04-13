بعد "برومو" مسلسل "النهاية".. يوسف الشريف يتصدر تريندات جوجل وتويتر

سرعان ما تصدر الفنان يوسف الشريف، تريندات محرك البحث الشهير جوجل، وموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد ساعات قليلة من عرض الإعلان الرسمي "برومو" مسلسله "النهاية".

وكان المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد نشر البرومو الرسمي لمسلسل "النهاية"، بطولة الفنان يوسف الشريف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشهد البرومو تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطى حاجز مشاهداته 300 ألف مشاهدة، حتى كتابة التقرير، إلى جانب تصدره تريندات تويتر بأكثر من 13 ألف تغريدة.

وتداول الفنان محمد هنيدي، برومو مسلسل النهاية عبر حسابه الرسمي على تويتر، معلقا عليه: "مبروك يا جو.. شابوه على كل ثانية في التريلر"، ليرد عليه يوسف الشريف قائلا: "ربنا يبارك فيك يارب.. شكرا جدا جدا.. الحمدلله".

مبروك يا جو .. شابوه على كل ثانية في التريلر pic.twitter.com/Vze4bxroXZ — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) April 13, 2020

تغريدات رواد تويتر على برومو "النهاية" للفنان يوسف الشريف

وعلق حساب يحمل اسم "حسام" على برومو مسلسل "النهاية"، قائلا: "قبل بداية السباق الرمضاني فخلينا متفقين أن يوسف الشريف كسب المنافسة السنة دي من قبل بداية رمضان.. لأن فكرة المسلسل والتصوير لما تشوف الإعلان عمرك ماهتستوعب إن دا مسلسل مصرى.. بعد تلات سنين غياب نقدر نقول شابوه يوسف الشريف".

ووغرد حساب "باسم"، قائلا: "إعلان مسلسل النهاية.. أنا في حياتي ما شوفت عظمه كدا.. يوسف الشريف.. العالمي".

كما شارك حساب يحمل اسم "أحمد ياسر"، برومو مسلسل "النهاية"، معلقا عليه: "لا ده شابوه يوسف الشريف بقى".

لا ده شابوه يوسف الشريف بقي pic.twitter.com/eb8y0aqZC3 — Ammar Yasser (@amaryasserali99) April 13, 2020

وقال حساب "أحمد مسعد" على تويتر: "لما يكون عمل فيه يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل فاعلم أنه سيكون من أروع الأعمال.. وشابوه يوسف الشريف مقدما".