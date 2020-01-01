فوائد الحجر الصحي.. بريطاني يعثر على سيارة مدفونة من القرن العشرين

02:26 ص | الثلاثاء 14 أبريل 2020
بريطاني يعثر على سيارة مدفونة

بريطاني يعثر على سيارة مدفونة

كتب: وكالات

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انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، دفع بريطانيا إلى فرض الحجر الصحي بالبلاد للحد من الجائحة العالمية التي قضت على أرواح الآلاف، منذ بداية ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، نهاية ديسمبر الماضي.

وعلى الرغم من قيام البعض بالشعور ببعض الإزعاج من المكوث في المنزل، إلا أن مواطنا بريطانيا يدعى جون برايشو، كان أكثر المستفيدين من الحجر الصحي، عندما عثر على "كنز" مفقود عبارة عن سيارة قديمة من طراز فورد بوبيولار مدفونة في حديقة منزله تعود إلى فترة الخمسينيات من القرن العشرين، حيث لجأ للاعتناء بأرضه، وقت فراغة للهروب من ملل المكوث بالمنزل.

وقال "برايشو" الذي يعيش في بلدة هيكموندوايك، بمنطقة وست يوركشير: "إنه ليس بالشيء الذي تجده كل يوم، إنها قطعة أثرية في وسط حديقتي بالضبط"، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف: "إنه لأمر غريب، كيف دفنت هنا"، كما أوضح "السيارة رمادية اللون، ولا تزال في حالة سليمة إجمالا، إذ ما زالت تحتفظ بالمحرك ولوحة التسجيل".

واستطرد حديثه: "أود أن أتمكن من إخراج السيارة، لكن لا أظن أن بإمكاني القيام بذلك يدويا".

وجدير بالذكر، أن السبب في دفن السيارة هناك ما زال لغزا محيرا، ولم يتوفر سوى القليل من المعلومات عن السيارة ذاتها، لكن السيارة ربما كانت عربة عسكرية وقت الحرب، وفقا لـ"بي بي سي".

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